Destiny 2: Renegades – Alles zum Star Wars-Crossover und dem Ash & Iron Update

Bungie hat beim heutigen Entwickler-Livestream gleich zwei große Themen auf den Tisch gelegt: die kommende Erweiterung Destiny 2: Renegades und das frisch gestartete Update Ash & Iron. Schon die bloße Ankündigung sorgt für Gesprächsstoff, denn mit Renegades wagt Destiny erstmals ein offizielles Crossover – und zwar mit niemand Geringerem als Star Wars. Die Expansion erscheint am 2. Dezember 2025, doch der Stream hat jetzt schon genug Material geliefert, um Spieler heiß zu machen oder auch skeptisch zu stimmen.

Renegades: Ein Space-Western mit Lucasfilm-Stempel

Renegades wird nicht einfach ein weiteres Kapitel, sondern ein Ausflug in ein Destiny, das stärker als je zuvor auf Popkultur verweist. Bungie spricht von einer „Space-Western-Fantasie“, in der sich bekannte Destiny-Fraktionen mit Star-Wars-Archetypen spiegeln. Dredgen als Sith, das Barant-Imperium als Abbild des Galaktischen Imperiums und die Praxic-Ordnung als eine Art Jedi-Pendant.

Kernstück der Erweiterung ist der neue Modus Lawless Frontier. Spieler wählen dort Standort (Mars, Venus oder Europa), Jobtyp (Bounty Hunt, Sabotage, Schmuggel) und Gegnerfraktion, bevor sie sich allein oder im Team ins Gefecht stürzen. Dynamische Tag-Nacht-Zyklen, wechselnde Missionsziele und eine Exfiltration auf Zeit sollen dafür sorgen, dass kein Run gleich abläuft.

Eine weitere Neuerung ist das überarbeitete Invasions-System. Statt klassischem Gambit-Chaos bietet Bungie nun gezielte 1v3-Konfrontationen, die freiwillig und taktischer eingebettet sind. Damit kehrt PvPvE zurück – diesmal hoffentlich in einer Form, die weniger polarisiert.

Spannend klingen auch die neuen Renegade-Abilities. Statt Subklassen-Upgrades gibt es Fähigkeiten wie Luftschläge, Cabal-Drop-Pods oder sogar die Steuerung von Fahrzeugen wie Interceptors oder Swoop Bikes. Insgesamt neun Basiskräfte mit Upgrade-Pfaden sollen die Sandbox erweitern, ohne das bestehende Klassen-Design zu verwässern.

Ein Social-Hub fehlt ebenfalls nicht: Tharsis Outpost fungiert als Schwarzmarkt-Knoten, an dem man Ruf bei Syndikaten wie den anarchischen Eliksni-Bikern „The Pikers“ oder der Vex-Fraktion „Tharsis Reformation“ aufbaut. Die Progression dreht sich stärker um Einfluss und Ruf statt reines Power-Leveln, ein Ansatz, der das Endgame langfristig auffrischen könnte.

Und natürlich gibt es auch einen neuen Dungeon, der zwei Wochen nach Launch freigeschaltet werden soll.

Ash & Iron: Zurück in die Plaguelands

Direkt spielbar ist dagegen das Update Ash & Iron, das die Story um Maya Sundares weitererzählt. Ihr Feldzug führt zurück in die Plaguelands, ein Ort, der Veteranen aus Rise of Iron vertraut sein dürfte. Herzstück ist die neue Dreier-Aktivität Reclaim, die sich ohne Timer spielen lässt und damit eine entspanntere Alternative zu bisherigen Modi bietet.

Für Sammler gibt es frische Waffen: ein neues MIDA-Shotgun, eine Armbrust, zwei Exotics (darunter die Wolfsbane-Axt) und eine exotische Mission, die im Oktober startet. Dazu gesellen sich Balance-Änderungen sowie die Rückkehr des Iron Banner in der kommenden Woche.

Mit Destiny 2: Renegades wagt Bungie etwas, das Destiny bislang vermieden hat: ein offizielles Crossover, das die Grenzen der eigenen Lore sprengt. Für Star Wars-Fans mag das ein Traum sein, doch bleibt die Frage, ob Destiny dabei nicht zu sehr seine eigene Identität aufs Spiel setzt. Der Fokus auf Ruf-Systeme und neue Abilities klingt nach frischem Wind, doch auch nach einem Balanceakt, den Bungie erst einmal beweisen muss.

Das Ash & Iron-Update zeigt dagegen, wie wichtig es ist, die Community zwischen großen Erweiterungen bei Laune zu halten. Bekannte Orte, neue Waffen, flexible Aktivitäten, ein sicherer, aber solider Zwischenstopp.

Was denkt ihr: Wird Renegades zum Wendepunkt für Destiny 2 oder zum Crossover, das mehr Fragen als Antworten hinterlässt?