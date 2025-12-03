Destiny 2: Renegades – Bungie öffnet ein neues Kapitel, das Spieler spürbar herausfordert

Mit Destiny 2: Renegades wagt Bungie ab sofort etwas, das man dem Studio lange nicht zugetraut hat: eine Expansion, die bekannte Serien-DNA mit Star Wars-Einflüssen mischt, ohne zur bloßen Hommage zu verkommen. Statt Kopie wirkt Renegades wie ein mutiger Schritt in eine Ära, in der Destiny wieder mehr Risiko eingeht.

Guardians steigen in eine Geschichte ein, die sie bewusst außerhalb der strengen Vanguard-Strukturen positioniert, ein Ansatz, der frischen erzählerischen Schwung bringt. Gemeinsam mit dem Drifter führt der Weg in ein Geflecht aus Deals, Loyalitäten und Schattenallianzen. Die neue soziale Zone, das Tharsis Outpost auf Mars, dient dabei als Knotenpunkt für all jene, die im Grenzbereich agieren wollen.

Lawless Frontier: Fortschritt, der sich wirklich erspielt anfühlt

Herzstück der Erweiterung ist die Lawless Frontier, eine Aktivität, die ihren Wiederspielwert aus Entscheidungsfreiheit und wachsenden Anforderungen zieht. Jobs wie Schmuggel, Kopfgeldjagden oder Sabotage wirken nicht wie Füllmaterial, sondern wie kleine Geschichten, die zusammengenommen ein glaubwürdiges Kriminellen-Ökosystem bilden.

Der neue Notoriety-Pfad gibt dem Ganzen Struktur. Die freidenkenden Eliksni der Pikers, die individualistischen Vex der Tharsis Reformation und die abtrünnigen Cabal der Totality Division bieten unterschiedliche Motivationen und Belohnungen. Wer mag, lässt über das neue Invasion-Feature sogar andere Spieler in seine Missionen einbrechen, ein Risiko, das gleichzeitig zusätzliche Anreize setzt.

Renegade-Abilities erweitern das bekannte Klassenmodell um starke taktische Optionen, die spürbar Einfluss auf das Kampfgeschehen haben. Sie wirken nicht überladen, sondern wie gezielte Werkzeuge, die Bungie bewusst für diese Art von Spielraum geschaffen hat.

Neue Waffen, neue Systeme – und ein Dungeon, der Druck macht

Die neue Blaster-Kategorie setzt auf Hitze statt Magazine, was das Timing im Gefecht verändert. Die Praxic Blade – eine kinetische Exotic-Schwertvariante – bringt mehrere Mod-Pfade mit, die den Spielstil klar beeinflussen. Dazu kommen frische Exotics wie das Solar-Armbrust-Heirloom oder die Strand-MG Service of Luzaku sowie neue Klassengegenstände.

Am 13. Dezember folgt mit Equilibrium zudem ein Dungeon, der Guardians auf ein Cabal-Kriegsschiff führt. Zusammen mit Aunor Mahal geht es gegen Anhänger von Dredgen Bael – thematisch eine konsequente Erweiterung des Renegades-Konflikts.

Zum aktuellen Launch stehen wie gewohnt Bungie-Rewards bereit, die man über Triumph-Abschlüsse freischalten und anschließend physisch erwerben kann. Für Spieler, die ohnehin langfristig investieren, dürfte die Ultimate Edition des Year of Prophecy das umfassendste Gesamtpaket darstellen.

Destiny 2: Renegades fühlt sich nach langer Zeit wie ein Kurswechsel an, nicht radikal, aber bewusst. Bungie hebt bekannte Systeme auf ein Niveau, das Spielern mehr Verantwortung, mehr Freiheit und mehr Identität gibt.