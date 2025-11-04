Destiny 2: Renegades – Wenn Bungie im Trailer plötzlich Star Wars spielt

Mit dem neuen Trailer zu Destiny 2: Renegades will Bungie zeigen, dass noch Leben in seinem Shooter steckt. Statt klassischer Hüter-Action gibt’s diesmal pures Sci-Fi-Kino: Blaster wie die Uncivil Discourse, die Hitze statt Munition nutzt, oder die Modified B-7 Pistol, die Gegner in Stasis-Kristalle sprengt.

Dazu ein schweres Scharfschützengewehr und eine Armbrust mit explosiven Bolzen – perfekt für alle, die sich schon immer wie ein Tusken Raider fühlen wollten. Die Titanen dürfen mit der Praxic Vestment sogar Jetpack fliegen, während Jäger und Warlocks neue Exotics zum Austesten bekommen.

Destiny 2: Renegades erscheint am 2. Dezember und könnte Bungies Versuch sein, mit einem Augenzwinkern die Galaxis zurückzuerobern.

