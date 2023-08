Destiny 2: The Final Shape enthüllt & bald offline spielbar?

Beim heutigen Destiny 2-Showcase hat Bungie die nächste Erweiterung The Final Shape enthüllt, die am 27. Februar 2024 erscheint. Gleichzeitig enthüllte man neue Gameplay- und Story-Elemente, die die endgültige Erweiterung der „Light and Darkness Saga“ vorantreiben, sowie wichtige Features, die im nächsten Jahr und darüber hinaus geplant sind.

Im Rahmen des Showcase-Events kündigte Bungie außerdem „Episoden“ an, ein neuer Ansatz für saisonale Inhalte, der die Nachwirkungen von The Final Shape detailliert beschreibt und die Bühne für weitere Destiny 2-Geschichten und -Inhalte bereitet. Die erste Episode, Echoes, wird kurz nach der Veröffentlichung von Destiny 2: The Final Shape im März 2024 beginnen.

Destiny 2: The Final Shape Story

In Destiny 2: The Final Shape stellen sich die Guardians gemeinsam mit ihren legendären Vanguard-Kameraden Ikora Rey, Commander Zavala und dem auf mysteriöse Weise zurückgekehrten Cayde-6 dem Vergessen in Form ihres ultimativen Gegners – The Witness – entgegen.

Die Spieler begeben sich auf eine gefährliche Reise der Erinnerungen und Entdeckungen in das Herz des Reisenden, um die Vorhut zu versammeln und den Krieg zwischen Licht und Dunkelheit zu beenden.

Die Story dieser letzten Konfrontation wird im Laufe der Kampagne von The Final Shape sowie im neuen Raid erzählt, der im März 2024 startet. Der Start des Raids wird von einem neuen World First Race begleitet, das am Tag des Raid-Starts beginnt. Teams aus der ganzen Welt können darum wetteifern, als erstes sechsköpfiges Sentinel-Team den neuen Raid zu beenden.

Während der Kampagne von The Final Shape werden Hüter ein mysteriöses neues Ziel erkunden – The Pale Heart, das sich im Inneren des Reisenden befindet. Das von The Witness geprägte, aber auch von der Geschichte und Reise der Wächter selbst beeinflusste Ziel The Pale Heart wird nostalgische Rückrufe aus der gesamten Geschichte der Light and Darkness Saga bieten, einschließlich einer Version des ursprünglichen Turms aus Destiny. Als erstes lineares Ziel in der Geschichte von Destiny wird sich auch The Pale Heart schrittweise weiterentwickeln.

Destiny 2: The Final Shape Collector’s Edition

Zudem arbeitet Bungie an diversen Verbesserungen für das Spiel, darunter dem Power-System, das es Spielern verschiedener Power-Levels erleichtern wird, gemeinsam an Aktivitäten teilzunehmen, und die kommende Fireteam Finder-Funktion, um Spielern dabei zu helfen, weitere Hüter zu finden, mit denen sie bei Aktivitäten im gesamten Spiel spielen können, sowie PvP-Updates, darunter eine neue Vex-Karte namens Multiplex, ein neuer reliktbasierter Spielmodus und der neue Schachmatt-Modifikator.

Episode-Format kommt zu Destiny 2

Im Rahmen des Showcase stellte Bungie auch ein neues Episoden-Format für Destiny 2 vor, das im März 2024 kurz nach der Veröffentlichung von The Final Shape beginnen wird. Episoden ersetzen das aktuelle Saisonmodell und stellen einen völlig neuen Ansatz für das Geschichtenerzählen und den Inhalt dar.

2024 wird es drei separate Episoden mit den Titeln Echoes, Revenant und Heresy geben, wobei die erste Episode im März erscheint. Jede Episode wird eine eigenständige Geschichte sein, die in drei Akten erzählt wird und die Nachwirkungen und Folgen der Ereignisse am Ende der Licht-und-Dunkelheit-Saga untersucht. Außerdem werden mehr Inhalte und Belohnungen eingeführt, und zwar häufiger als in früheren Seasons von Destiny 2.

Schließlich gibt es Hinweise darauf, dass sich Destiny 2 auch bald offline spielen lässt. Das geht aus der Meta-Beschreibung der Webseite bei Google hervor. Angekündigt wurde das Feature bislang jedoch nicht.