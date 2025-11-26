Destiny 3: Erste Hinweise auf „extrem frühe Entwicklung“ bei Bungie

Fans der Destiny-Reihe halten seit Jahren den Atem an, denn nach dem Abschluss der Light- und Darkness-Saga mit The Final Shape blieb die Frage offen: Wann kommt endlich ein echter Nachfolger? Neue Hinweise von einem bekannten Leaker sorgen nun für vorsichtige Hoffnung.

Ein Leaker wirft das erste Licht auf Destiny 3

Dataminer und Destiny-Insider Colony Deaks meldete auf X, dass Destiny 3 sich in einem „extrem frühen Entwicklungsstadium“ befindet. Deaks ist kein unbeschriebenes Blatt: Zahlreiche seiner Leaks zu Destiny und Marathon erwiesen sich in der Vergangenheit als zutreffend. Zwar handelt es sich offiziell um unbestätigte Informationen, aber die Quelle hat in der Community Gewicht.

Laut Deaks sei das Projekt noch so früh, dass man bisher bewusst geschwiegen habe. Erst nachdem ein anderer Account ähnliche Spekulationen geäußert hatte, entschied er sich, die Information zu teilen. Er betont, dass weitere Details erst folgen werden, wenn die Entwicklung greifbarer wird.

Destiny 2 in der Sackgasse?

Der Zeitpunkt für solche Spekulationen ist brisant. Destiny 2 kämpft nach dem Launch von Edge of Fate mit sinkenden Spielerzahlen und teils enttäuschter Community. Viele Fans hatten The Final Shape als natürlichen Abschluss gesehen und fühlen sich durch die Fate-Saga bislang nicht ausreichend abgeholt.

Wenn die Hinweise auf Destiny 3 stimmen, wäre ein Release realistischerweise erst in vier bis fünf Jahren möglich, also frühestens 2029 oder 2030. Das passt zu Bungies kürzlich verlängertem Roadmap-Zeitraum für Destiny 2, der bis 2026 reicht. Die Studioplanung gewinnt damit an Kontext und die Verzögerung könnte tatsächlich der Vorbereitung auf einen echten Nachfolger dienen.

Bungie zwischen Ambitionen und Hürden

Bungie hat bislang keine offizielle Stellungnahme zu Destiny 3 abgegeben. Projekte in einem „extrem frühen“ Stadium können sich stark verändern oder sogar eingestellt werden, das bleibt auch hier möglich. Parallel hatte Bungie ein Spinoff namens Payback in Arbeit, das unter Leitung von Veteranen wie Luke Smith und Mark Noseworthy Mitte 2025 eingestellt wurde, was die personellen Umbrüche im Studio verdeutlicht.

Spieler müssen somit Geduld beweisen, denn der Weg zu Destiny 3 ist noch lang und ungewiss. Dennoch zeigt dieser Leak, dass Bungie an der Zukunft der Marke arbeitet. Aktuell ist mit Renegade das Star Wars-Spinoff gestartet, das diese Ungeduld zumindest etwas überbrückt.