Destroy All Humans! – Clone Carnage mit ersten Details geleakt

Von THQ Nordic bzw. dem deutschen Entwickler Black Forrest Games wurde ein neuer Destroy All Humans! DLC geleakt, der den Namen Clone Carnage trägt. Erste Details daraus verrät der offizielle Xbox Store.

Hierbei handelt es sich klar um eine Erweiterung für das bereits erhältliche Destroy All Humans! Remake. Dennoch soll der DLC als Stand-Alone Version verfügbar sein. Darin verbreitet man erneut Chaos auf der Erde und kann sich dazu auf vier neue Spielmodi, sechs Karten und einen Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler freuen. Dieser wird sogar im Splitscreen unterstützt, wo bis zu 2-Spieler den Schaden verdoppeln können. Zu den Modi gehören Randale, Armageddon, Rennen und Entführung.

Bereits die original Spiele boten damals einen Multiplayer, der für das Remake jedoch nicht übernommen wurde.

Erste Screenshots zeigen außerdem bekannte Schauplätze aus dem Remake, darunter das US-Kapitol in Washington, die Militärbasis oder ganz Big Ben in London und einen Hafen. Möglicherweise dient der DLC als Überbrückung zum Remake von Destroy All Humans! 2 Re-Probe, der nach wie vor kein Release-Datum hat.

Da das original Remake (unser Review) bislang auch nur für PS4 und Xbox One erschienen ist, wäre ind em Fall auch eine native PS5-Version denkbar, die zusammen mit dem DLC Clone Carnage erscheint. Jedenfalls werden für Xbox Series X|S einige Spezifikationen erwähnt, die es damals noch nicht gab, darunter 4K Auflösung.

Die offizielle Ankündigung von Destroy All Humans! – Clone Carnage, das auch als Stand-Alone erscheinen soll, wird in Kürze erwartet.