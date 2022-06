Destruction AllStars bekommt neue Spielmodi & wird Teil von PlayStation Plus

Im nächsten Anlauf versucht Lucid Games den Spieler Destruction AllStars schmackhaft zu machen, die in Kürze in eine neue Season starten, neue Spielmodi mitbringen und den Titel zurück zu PlayStation Plus bringen.

Destruction AllStars wird demnach für all diejenigen kostenlos verfügbar sein, die über die Extra oder Premium-Stufe verfügen. Mit dem Start des neuen Service in Europa werden dann auch die ersten neuen Inhalte ausgeliefert, einschließlich einem Event namens Rise, dem ersten neuen Spielmodus und einem neuen AllStar Pass.

Events sind brandneu bei Destruction AllStars und dauern für je sechs Wochen an, die stets einen neuen Spielmodus oder einer neuen Playlist mitbringen, zusammen mit einem brandneuen AllStar-Pass. Diese Pässe enthalten eine Reihe von kosmetischen Inhalten und Währungsbelohnungen, mit denen man seine AllStars ausstatten kann. Die Events enthalten auch wechselnde Herausforderungen, die für eine Vielzahl von Belohnungen abgeschlossen werden können, darunter Währung, XP und brandneue Cosmetics. Los geht es am 22. Juni!

Der erste neue Spielmodus wird Jumpshot sein, ein teambasierter Spielmodus, bei dem man schnell denken muss, während man mithilfe seines Teams Punkte sammelt. Eindrücke daraus gibt es im Trailer unten.

„In unserem kommenden Patch fügen wir nicht nur jede Menge neuer Inhalte hinzu, sondern geben einigen unserer bestehenden Spielmodi ein kleines Upgrade. Innerhalb unseres Wettbewerbssystems haben wir das Rangsystem überarbeitet, um euer Können besser zu verfolgen und euch mit Gegnern mit ähnlichen Fähigkeiten abzugleichen. Wir haben auch brandneue und prestigeträchtige kosmetische Belohnungen hinzugefügt, die man exklusiv über die Blitz-Spielliste verdienen kann, um alle anderen AllStars wissen zu lassen, wer als amtierender Champion aus einer Wettbewerbssaison hervorgegangen ist!“ PlayStation Blog

Für Lucid Games ist also noch lange nicht Schluss mit Destruction AllStars, zu dem man in den kommenden Wochen weitere Neuigkeiten hat.