Destruction AllStars – Seasons & Roadmap enthüllt

Kurz vor dem regulären Release von Destruction AllStars im April hat Lucid Games heute die Year One Roadmap und die weiteren Inhalte der nächsten Monate vorgestellt. Entlang dem Trend folgt man hier ebenfalls dem Seasons-Konzept, es gibt einen Battle Pass, aber auch reguläre Updates.

Los geht es mit der Season One: Hotshots, die nur den Anfang dessen darstellt, wie man Destruction AllStars dauerhaft verbessern möchte und lang anhaltende Ergänzungen für alle zu kreieren, unabhängig davon, wann man in die Action springt.

Die Season One umfasst dazu einen neuen Competitive Mode, auch Rank-Mode genannt. Dieser nennt sich Blitz und ist ein brandneuer Spielmodus, der von Grund auf für ein Wettbewerbserlebnis entwickelt wurde. Hier erwartet euch eine teambasierte Struktur von drei Spielern pro Team und vier Teams pro Spiel (3v3v3v3). Nähere Details dazu folgen in den kommenden Wochen.

Ein neuer AllStar, Battle Pass & mehr

Auch einen Battle Pass wird man mit der Season One einführen, der exklusive kosmetische Items umfasst, die jeweils nur in der aktuellen Saison verfügbar sind. Mit einer kostenlosen Stufe und einer Premium-Stufe erhält man so Belohnungen, unabhängig von eurer Präferenz.

Seit dem Launch im Februar wird man erstmals auch einen neuen AllStar vorstellen, zu dem man ebenfalls erst in den kommenden Wochen neue Details enthüllen wird. Abgerundet wir die Season von einen Fotomodus und einer Digital Deluxe Edition, die folgendes verspricht:

1100 Destruction Points

Lupita Character and Vehicle Skin

Lupita Emote

Profile banner set

In game Avatars set

Digital Artbook

8x Challenge Series

Diese wird ab dem 06. April und zum regulären Release verfügbar sein. Bis dahin ist Destruction AllStars kostenlos bei PlayStation Plus erhältlich.