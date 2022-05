Deus EX – Kein neues Spiel mit der Unreal Engine 5 in Arbeit

„Zu diesem Zeitpunkt sind wir etwas verrückt und blicken auf die Deus Ex IP als unser erstes Spiel zurück“, so David Anfossi, Studio Head von Eidos Montreal. „Ein neues Team, eine sehr komplexe Produktion, eine neue Technik und ein neues Studio, eine leichte Herausforderung.“

Das kanadische Studio hatte zuletzt an Guardians of the Galaxy gearbeitet, die während der aktuellen Telefonkonferenz zur Übernahme des Studios ein wenig in Erinnerungen schwelgen und auf die Firmgeschichte zurückblicken, zu der in erster Linie die Deus EX-Serie gehört.

What do you think?