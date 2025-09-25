Deus Ex Remastered: Klassiker auf PS5 – Modernisierung trifft auf skeptische Fans

Fans von Deus Ex dürfen die Augen aufhalten: Aspyr und Eidos-Montréal bringen den Klassiker am 5. Februar auf die PlayStation 5. Das Remaster verspricht nicht nur aufgefrischte Optik mit dynamischen Schatten, Partikeleffekten und hochskalierten Texturen, sondern auch neu gebaute Charaktermodelle, Lippenanimationen und Physik-Updates. Die dystopische Zukunft von 2052 wird so erstmals auf der PS5 in vollem Cyberpunk-Glanz erlebbar.

Ursprünglich für PC und Keyboard optimiert, sollen die komplexen Steuerungsmechaniken nun auf Controller übertragen werden. Inspiriert von Human Revolution und Mankind Divided bietet das Remaster radialen Menüzugriff, flüssiges Waffenhandling und präzises Zielen. Auf der PS5 sollen Augmentierungen natürlich und intuitiv spürbar sein, egal ob man durch dunkle Gassen schleicht oder Konzernzentralen stürmt.

Kritische Stimmen aus der Community

Nicht alle Fans sind begeistert. Einige Nutzer äußern Bedenken über die neu gestalteten Charaktermodelle, die im Trailer „off“ wirken würden. Andere fragen sich, ob ein Grafik-Toggle für Retro-Optik geplant ist.

Gleichzeitig freuen sich Neulinge auf ihre erste Deus Ex-Erfahrung, während Veteranen gespannt testen wollen, wie das Remaster die ikonische Freiheit und die verzweigten Entscheidungen des Originals bewahrt.

Auch die Frage nach 9-Achsen-Steuerung für Controller-Zielsysteme taucht auf – ein Hinweis darauf, dass die Anpassung klassischer PC-Mechaniken für Konsolen immer noch kritisch beäugt wird.

Für die Branche zeigt Deus Ex Remastered, wie klassische Titel mit Bedacht modernisiert werden können, ohne ihre DNA zu verlieren. Spieler bekommen die Wahl, altehrwürdige Level neu zu erleben oder erstmals in diese vernetzte Cyberpunk-Welt einzutauchen. Ob das Remaster den hohen Erwartungen gerecht wird, wird sich ab dem 5. Februar zeigen – Vorbestellungen sind bereits verfügbar.