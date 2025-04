Deus Ex: Totgesagte leben länger – aber nicht in diesem Fall

Einst galt Deus EX als das Paradebeispiel für intelligente Science-Fiction im Gaming: komplexe Verschwörungen, kybernetische Augmentierungen, moralische Dilemmata. Doch 2025 ist davon nicht viel übrig. Laut einem Bericht im Insider Gaming Weekly Podcast hat Eidos Montreal kürzlich versucht, einen neuen Teil der Reihe an den Mann zu bringen – oder besser gesagt: an die Publisher. Das Ergebnis? Ein kollektives Achselzucken der Industrie. Kein einziger Publisher biss an.

Ein Klassiker ohne Käufer

Und das, obwohl der Prototyp nach dem Embracer-Fiasko, das auch Deus EX in den Restrukturierungsschredder zog, wohl tatsächlich existierte. Eidos ließ keine Tür unversucht – sogar auf „Spielplätzen“ soll man über das Projekt gesprochen haben, so wörtlich ein Insider. Ein Verleger soll die Reihe sogar als „zu nischig“ abgestempelt haben, was in Publisher-Deutsch ungefähr so viel bedeutet wie: „Nett, aber das bringt uns keine Fortnite-Milliarden.“

Das Urteil fällt also hart aus: Deus EX ist offenbar nicht mehr hip genug fürs große Geschäft. Innovation, erzählerische Tiefe und spielerische Freiheit? Klingt alles ganz wunderbar – solange es jemand finanziert. Aber genau hier scheinen sich derzeit die Türen zu schließen.

Die traurige Realität einer intelligenten Spielreihe im Zeitalter der Massenware

Woran liegt’s? Vielleicht daran, dass Deus EX nie ein Massenprodukt war. Die Serie richtete sich schon immer an Spieler, die Lust auf mehr hatten als nur Highscores und Explosionen. Und genau das scheint heute ein Problem zu sein. In Zeiten von Live-Service-Modellen, Battle Passes und Mikrotransaktionen fällt ein Spiel, das zum Nachdenken anregen will, schnell durchs Raster.

Für Fans der Reihe ist das ein harter Schlag. Zwar wurde der letzte Versuch, einen neuen Teil zu entwickeln, relativ früh eingestellt – aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Nur leider stirbt sie dieses Mal vielleicht wirklich. Denn wenn selbst ein traditionsreiches Studio wie Eidos Montreal mit einem Herzensprojekt auf taube Ohren stößt, dann ist das ein deutliches Zeichen: Der Markt hat sich weitergedreht – und Deus EX steht offenbar nicht mehr auf der Einkaufsliste.

Ob wir jemals wieder in die Haut eines augmentierten Agenten schlüpfen dürfen? Die Chancen stehen schlechter denn je. Und wenn, dann vermutlich nur als NFT in einem Blockchain-Minispiel. Willkommen im Jahr 2025. Eidos Montreal entwickelt derweil eine neue Original-IP, von der sie nur hoffen können, dass es damit besser läuft.