Deutscher Games-Markt wächst dank In-Game Käufen erneut stark

Einen nicht unerheblichen Anteil haben aber auch Services wie der Game Pass, EA Play und Ubisoft+. Hier ist der Umsatz um weitere 4 Prozent auf 720 Millionen Euro gestiegen. Einen Rückgang um 13 Prozent auf 63 Millionen Euro gab es hingegen bei Cloud-Gaming-Diensten. Einer der Gründe hierfür ist, dass Cloud-Gaming-Funktionen teils kostenfrei in andere Services integriert wurden, so dass kein eigenständiger Umsatz erzielt wird.

Wenig überraschend legten die Zahlen für Hardware wieder zu, da mit der PS5 und Xbox Series X|S gleich zwei neue Konsolen am Markt verfügbar sind. Auch die Nintendo Switch OLED trägt hierzu bei. Der Umsatz mit Gaming-Hardware stieg insgesamt um 18 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Immer mehr Spieler investieren zudem in Zubehör, mit dem sich das Spielerlebnis weiter verbessern lässt. Hier legte der Umsatz um 11 Prozent auf 306 Millionen Euro zu.

Laut aktueller Auswertungen wurden im vergangenen Jahr mit Games, Gebühren für Online-Dienste sowie Games-Hardware rund 9,8 Milliarden Euro umgesetzt – ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Daten dazu basieren auf dem dem Marktforschungsunternehmen GfK und data.ai ( via game ). Die Nachfrage nach Gaming-Hardware, vor allem nach Spielekonsolen (+23 Prozent) und Zubehör für Spiele-PCs (+22 Prozent), sowie In-Game- und In-App-Käufe (+30 Prozent) waren die größten Wachstumsmotoren.

