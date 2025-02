Devil May Cry-Remake – Hat sich Vergils Synchronsprecher verplappert?

Obwohl das Gerücht spannend ist, müssen wir uns wohl – wie so oft – in Geduld üben. Capcoms Fahrplan ist aktuell gut gefüllt mit Monster Hunter Wilds, das bald erscheint, dem neuen Onimusha, und natürlich Resident Evil 9.

Doch seien wir ehrlich: Ein Devil May Cry-Remake wäre absolut im Rahmen des Möglichen. Capcom liebt es, seine Klassiker neu aufzulegen – siehe Resident Evil – und Devil May Cry 5 war ein voller Erfolg. Ein Remake des ersten Teils in der RE Engine? Oder vielleicht ein überarbeitetes Devil May Cry 3, das Vergils Story weiter vertieft? Klingt nicht so weit hergeholt.

Zugegeben, Southworth hat schon an vielen anderen Projekten mitgewirkt – es könnte also sein, dass er über ein völlig anderes Spiel spricht. Vielleicht irgendein anderes Franchise, vielleicht ein Spin-off, vielleicht nur eine Neuaufnahme für eine Anniversary-Edition?

Ähm … wie bitte? Eine jüngere Vergil-Stimme? In einem neuen Spiel? Das klingt verdächtig nach einem Devil May Cry-Remake. Oder spielt uns unser Wunschdenken hier einen Streich?

„Tatsächlich habe ich erst vor drei oder vier Wochen ein Videospiel fertiggestellt. Ich möchte keine Titel nennen, weil ich dafür bekannt bin, alles auszuplaudern … aber sie haben mich gebeten, meine Stimme so zu machen, wie sie 2004 oder so war.“

