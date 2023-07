Dhaba: Land of Watermarks, The Winds Rising & The God Slayer angekündigt

Das PlayStation China Hero Project, hinter dem Sony als Publisher fungiert, hat drei neue Projekte angekündigt. Mit Dhaba: Land of Watermarks, The Winds Rising und The God Slayer sind gleich neue RPGs für PS5 in Arbeit.

The God Slayer wurde lediglich mit einer kurzen Präsentation vorgestellt, das auch erst 2027 erscheint. Hinter dem Projekt steht Pathea Games, die für My Time at Sandrock bekannt sind.

The God Slayer

Dhaba: Land of Watermarks

Dhaba: Land of Watermarks ist ein neuer Titel von Dark Star. Das Action-RPG erzählt die Geschichte einer humanoiden Tonpuppe. Als die Welt kurz vor dem Zusammenbruch steht, spürt die Puppe den Verbleib der Wasserfragmente in der antiken Stadt auf und enträtselt auf ihrer Reise, auf der sie Feinde besiegt und nach Antworten sucht, die Geschichte der Welt und ihrer selbst.

Das Spiel bietet verschiedene Landschaften, darunter verlassene Ruinen, eine prächtige antike Stadt, ein düsteres Gefängnis, ein riesiges Grabenbruchtal, ein ausgedehntes Schneefeld, einen tödlichen Wald und eine schwimmende Stadt. Nichtlineare Ebenen sind hier miteinander verbunden, unterschiedlich und komplex.

Eindrücke aus dem Spiel liefert der erste Trailer.

The Winds Rising

Der dritte Titel ist The Winds Rising von TiGames. Das Spiel folgt der Reise eines Mädchens aus einem friedlichen Dorf, das sich auf ein großes Abenteuer begibt, nachdem es einem verlorenen Monsterjungen begegnet, welcher den Aufstieg und Fall des gesamten Königreichs beeinflusst.

Ihr Schicksal liegt in den Händen der Spieler, die sich auf ein erfrischendes und reibungsloses Kampferlebnis, eine fesselnde und fesselnde Geschichte und eine Welt voller sich ständig verändernder Abenteuer freuen können.

Erste Eindrücke gibt es auch hier im Trailer.

Credit to Gematsu