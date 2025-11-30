Diablo 4 bei den Game Awards 2025? Ein Teaser sorgt für Aufsehen

Wenn Geoff Keighley ein kryptisches Bild teilt, weiß man: Da kommt was. Sein jüngster Game Awards-Teaser, begleitet von den Worten „regal.inspiring.thickness“, hat die Diablo-Community sofort aufgeschreckt.

Der Teaser zeigt ein massives, fast königliches Kunstobjekt. Kaum war es online, gingen die Spekulationen los, ob Blizzard eine neue Diablo 4-Erweiterung für die Show vorbereitet. Insider befeuerten das Ganze, aber nicht nur das. Mehr wollte man nicht verraten, vermutlich um der Show nicht alles vorwegzunehmen.

Diablo 4: Expansion oder doch ein größerer Umbau?

Plausibel wäre ein neues Add-on. Diablo 4 hat nach seinem schwierigen Start zwar an Boden gutgemacht, aber es fehlt noch immer dieser „große Moment“, der die Community langfristig bindet. Ein frischer Schauplatz, eine Klasse oder eine größere Systemsanierung wären genau das, was das Spiel jetzt brauchen könnte.

Der Insider Jet Corden spricht von „mehr“. Das kann vieles heißen: ein komplett neuer Spielmodus, ein technisch überarbeitetes Item-System oder ein größerer Live-Service-Umbau. Blizzard hat zuletzt mehrfach betont, dass man Diablo nicht als statisches Projekt betrachtet, und das macht den Teaser umso spannender. Der Stil des gezeigten Kunstwerks wirkt zwar nach Diablo, aber Keighley spielt gerne mit Erwartungen. Ohne offizielles Wort bleibt es Spekulation.

Staff there were all pretty hush hush about what it's for. pic.twitter.com/V6wa7oO7zc — Triodug (@TotallyNOTTrio) November 29, 2025

Mehr Bilder aufgetaucht, aber keine klaren Antworten

Ein weiterer Hinweis kommt vom X-User TotallyNOTTrio. Er veröffentlichte zusätzliche Bilder und sogar ein kleines Video der Statue aus dem Teaser. Laut seiner Aussage verhielten sich die Leute von der Showcrew „ungewöhnlich schweigsam“, wenn man nach dem Zweck der Installation fragte. Das passt zu einem Reveal, oder zumindest zu einem Marketing-Stunt, der möglichst viel Rätselraten erzeugen soll.

Alles zusammen ergibt ein Bild, das stark in Richtung Diablo 4-Erweiterung zeigt. Nichts davon ist bestätigt, aber die Indizien wirken stimmig. Dass Blizzard die Game Awards für große Ankündigungen nutzt, ist ebenfalls nichts Neues. Aber bis Keighley die Bühne betritt, bleibt es ein Puzzle mit Lücken. Gut möglich, dass wir uns gerade nur die offensichtlichste Interpretation zusammenreimen.