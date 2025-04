Diablo 4 enthüllt neues Battle-Pass-System: Ein Blick auf Saison 8

Blizzard hat mit Saison 8 von Diablo 4 eine weitreichende Neuerung angekündigt, die das Belohnungssystem des Spiels grundlegend verändert. Die Einführung des sogenannten „Reliquaries“ im Rahmen des neuen Battle-Pass-Systems sorgt für Aufsehen. Doch was steckt hinter dieser Veränderung, und wie wird das Spielerlebnis dadurch beeinflusst?

Reliquaries ersetzen das klassische Battle-Pass-System und bieten eine innovativere und flexiblere Möglichkeit, Belohnungen freizuschalten. Statt sich strikt an eine lineare Reihenfolge zu halten, können Spieler nun in beliebiger Reihenfolge Belohnungen freischalten, indem sie sogenannte „Gunstmarken“ verdienen. Diese erhält man durch das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests – ein System, das für mehr Freiheit und Abwechslung sorgt. Doch das ist nicht die einzige Überraschung.

Die neuen Reliquaries: Belohnungen, die das Herz höher schlagen lassen

In Saison 8 können Spieler auf vier verschiedene Reliquaries zugreifen: Belials Rückkehr, Waffen, Bestien und Rüstungen. Jedes dieser Reliquaries bietet eine Reihe von exklusiven Belohnungen – von kosmetischen Items wie Reittieren und Stadtportalen bis hin zu epischen Ausrüstungssets.

Belials Rückkehr (Kostenlos): Dieses Reliquiar bietet unter anderem Waffen-Kosmetik, Pferde-Kosmetik und sogar Platin. Als Bonus gibt es Handschuhe des Rüstungstransmogrifikationssets „Verkleidung des Betrügers“.

(Kostenlos): Dieses Reliquiar bietet unter anderem Waffen-Kosmetik, Pferde-Kosmetik und sogar Platin. Als Bonus gibt es Handschuhe des Rüstungstransmogrifikationssets „Verkleidung des Betrügers“. Waffen-Reliquiar (200 Platin): Hier können Spieler Waffen-Kosmetik für jede Klasse freischalten und erhalten als Bonus Stiefel des „Verkleidung des Betrügers“-Sets.

(200 Platin): Hier können Spieler Waffen-Kosmetik für jede Klasse freischalten und erhalten als Bonus Stiefel des „Verkleidung des Betrügers“-Sets. Bestien-Reliquiar (500 Platin): Reittiere und Haustiere werden hier zur Belohnung, dazu gibt es kosmetische Reittier-Items und Beine des Rüstungstransmogrifikationssets.

(500 Platin): Reittiere und Haustiere werden hier zur Belohnung, dazu gibt es kosmetische Reittier-Items und Beine des Rüstungstransmogrifikationssets. Rüstungs-Reliquiar (800 Platin): Freischaltungen für Rüstungssets jeder Klasse, samt Stadtportal-Kosmetik, machen dieses Reliquiar besonders attraktiv.

Das Deluxe-Paket: Die ultimative Belohnung

Für die besonders anspruchsvollen Spieler gibt es das Deluxe-Paket für 2.800 Platin, das eine sofortige Freischaltung des „Verkleidung des Betrügers“-Sets ermöglicht. Mit Flügeln und einer exklusiven Eule als Haustier erhalten Käufer des Pakets eine besonders mächtige Ausstattungsoption.

Ein weiteres Highlight des neuen Systems ist die Möglichkeit, alle Belohnungen eines Reliquiars zu beanspruchen, bevor man zum nächsten übergeht. Das bedeutet, dass sich Spieler nicht mehr strikt an eine Reihenfolge halten müssen. Diese Freiheit eröffnet neue Strategien und sorgt für ein personalisiertes Spielerlebnis, bei dem jeder die Belohnungen nach eigenem Tempo freischalten kann.

Für Fans von Kooperationen gibt es noch einen besonderen Leckerbissen: Bestimmte Reliquaries werden für begrenzte Zeit verfügbar sein, und die erste Zusammenarbeit mit der Manga-Serie Berserk wird in Kürze eingeläutet. Damit wird das ohnehin schon reichhaltige Diablo-Universum um eine spannende Cross-Over-Erfahrung erweitert.

Mit der Einführung der Reliquaries in Saison 8 stellt Blizzard das bisherige Battle-Pass-System auf den Kopf. Spieler können sich auf mehr Flexibilität, neue kosmetische Items und einzigartige Belohnungen freuen. Die Veränderung sorgt nicht nur für eine tiefere Bindung an das Spiel, sondern könnte auch das Spielgefühl insgesamt verbessern. Fans von Diablo 4 dürfen gespannt sein, was die kommenden Wochen und Monate bringen – und ob die Rückkehr von Belial wirklich so episch wird, wie erhofft.