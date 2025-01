Diablo 4 – Season 7: Season of Witchcraft-Stream mit ‚TheHeigou‘ ab 20:00 Uhr, plus Giveaway

Also rüstet eure Charaktere, schärft eure Waffen und seid bereit – ab 20:00 Uhr tauchen wir gemeinsam in die Dunkelheit ein!

Heute Abend wird es düster! Um 20:00 Uhr starte ich – TheHeigou – mit euch in die brandneue Season 7: Season of Witchcraft von Diablo 4 . Die neue Season bringt finstere Zauber , packende Herausforderungen und jede Menge dämonische Action. Gemeinsam erkunden wir neue Inhalte, meistern Hexen-Rituale und kämpfen gegen die Mächte der Hölle.

What do you think?