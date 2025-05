Diablo 4 x Berserk DLC kostet 150 Dollar – Blizzard hat den Schuss nicht gehört

Blizzard hat sich mal wieder selbst übertroffen – und zwar nicht im positiven Sinne. Der Berserk-Crossover-DLC für Diablo 4 ist da, und wer dachte, dass Guts und Co. eine würdige Hommage in Form eines spielerischen Events oder vielleicht sogar einer Story-Erweiterung erhalten, wird eiskalt enttäuscht: Es gibt nur Cosmetics. Aber nicht irgendwelche – sondern solche, die zusammen 150 US-Dollar kosten. Kein Scherz.

Die Rechnung, die von Usern auf Reddit geschrieben wurde, ist so simpel wie schmerzhaft: Vier Rüstungssets (je 2.800 Platinum ≈ 25 Dollar), ein Mount (ebenfalls 2.800 Platinum) und ein Pet für „nur“ 2.500 Platinum. Macht zusammen rund 150 Dollar. Kein Bundle, kein Rabatt, keine Gnade.

Man könnte meinen, das sei ein Marketing-Coup für Hardcore-Fans. Aber es ist in Wahrheit ein Lehrbuchbeispiel für Gier. Die Kollaboration mit einem der ikonischsten Manga-Franchises aller Zeiten – Berserk, das für seine düstere Welt, tragische Tiefe und erbarmungslose Gewalt bekannt ist – wird hier zur bloßen Gelegenheit degradiert, möglichst viel Geld aus der Community zu quetschen.

Guts würde kotzen.

Das ist besonders zynisch, wenn man bedenkt, dass Berserk ein Werk ist, das sich gegen Machtmissbrauch, Korruption und den Ausverkauf von Idealen richtet. Und jetzt wird sein Vermächtnis in Diablo 4 als überteuerte Skin-Parade verwurstet, die keinerlei spielerischen Mehrwert bringt. Keine neue Quest, keine Herausforderung, kein Event – nur ein kosmetisches Preisschild, das in keinem Verhältnis zur Leistung steht.

Und wer denkt, man könne sich die Skins wenigstens erspielen, irrt gewaltig. Blizzard hat das Prinzip „Games as a Service“ längst zur „Games as a Storefront“-Philosophie umgebaut. Die Preisgestaltung zwingt Spieler faktisch dazu, das größte Platinum-Paket für 149,99 Dollar zu kaufen – natürlich bleibt dabei ein Restbetrag übrig. Für was? Für gar nichts. Willkommen im digitalen Schlaraffenland der leeren Geldbörsen.

Blizzards Botschaft ist klar: Liebe deine Helden, aber liebe unser Kassenbuch mehr. Wer Berserk wirklich ehren will, sollte sich lieber das Manga-Boxset kaufen – das kostet weniger, bietet mehr Inhalt und beleidigt nicht deine Intelligenz.

Die Kollaboration ist bis zum 3. Juni verfügbar.