Diablo IV – Belials Rückkehr und das Berserk-Crossover offiziell enthüllt

Die Wahrheit ist eine Lüge – oder war es andersherum? In Saison 8 von Diablo IV kehrt niemand Geringeres als Belial, der verschlagene Herr der Lügen, zurück. Blizzard hebt damit nicht nur das düstere Storytelling auf ein neues Level, sondern entfesselt auch eine Reihe teuflischer Gameplay-Neuerungen. Und als wäre das nicht schon genug, verschmilzt ab dem 6. Mai das infernale Universum von Diablo mit dem legendären Dark-Fantasy-Epos Berserk – eine Kollaboration, die Fans beider Welten gleichermaßen aufhorchen lässt.

Willkommen im Reich der Lügen

In „Belials Rückkehr“ wird nichts dem Zufall überlassen – oder der Wahrheit. Der manipulative Dämon zieht erneut die Fäden, während Spieler sich auf die Suche nach einem verzerrten Funken Wirklichkeit begeben. Neue Questlinien führen durch eine Welt, in der Erscheinungsmonster ganze Regionen heimsuchen. Diese Invasionsevents funktionieren wie ein Boss-Rush in der offenen Welt – perfekt für Koop-Fanatiker und Solohelden mit Todessehnsucht.

Mit dem überarbeiteten Unterschlupf-System geht Blizzard einen nächsten Schritt Richtung Endgame-Optimierung: Der Erhabene Unterschlupf-Boss Belial ist nicht nur ein Highlight für Mechanik-Fans, sondern auch ein verdammt guter Grund, sich wieder ins Getümmel zu stürzen. Wer sich durchbeißt, erhält mit dem neuen Battle Pass-System Zugriff auf 24 einzigartige Bosskräfte mit 48 Kombinationsmöglichkeiten – ein Albtraum für Meta-Jäger, ein Traum für Build-Tüftler.

Berserk: Wenn Sanktuario auf Guts trifft

Ab dem 6. Mai wird es dann wirklich blutig. Mit Berserk x Diablo IV betritt das erste externe Crossover-Event die Bühne – und wie! Wer Miuras verstörend-geniales Meisterwerk kennt, weiß: Hier gibt’s keine Gnade. Spieler verdienen Behelits – jene düsteren Artefakte, die aus dem Manga berüchtigt sind – und tauschen sie gegen legendäre Looks wie die Berserker-Rüstung für Barbaren oder den furchteinflößenden Schädelritter für Totenbeschwörer.

Obendrein warten Shop-exklusive Reittiere, Begleiter und Twitch-Drops auf Jäger und Sammler. Wer sich rechtzeitig einloggt und Elite-Gegner in Stücke reißt, erhält kosmetische Items, die nicht nur schaurig-schön aussehen, sondern echtes Sammlerpotenzial haben. Die Zeit ist begrenzt – das Event endet mit Saison 8.

Blizzard hat verstanden: Wer Diablo liebt, will mehr als nur neuen Loot. Mit Belials Rückkehr und dem Berserk-Event liefert Saison 8 nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch ein wahres Inferno für alle Sinne. Ob ihr der Wahrheit auf der Spur seid oder einfach nur Dämonen in ikonischen Rüstungen zerschmettern wollt – diese Saison solltet ihr nicht verpassen.