Diablo IV: Das ‚Lunares Erwachen‘ Event kehrt zurück

In ganz Sanktuario sind die Lunarschreine zu finden, die während des Events die normalen Schreine ersetzen. Diese sind nicht nur optisch angepasst, um das Jahr der Schlange zu ehren, sondern auch mit mächtigen Effekten ausgestattet, die das Gameplay verändern. So kann der Artillerieschrein etwa heilige Bomben beschwören, der Schrein der Gier lässt einen Schatzgoblin erscheinen, und der Schrein des Schutzes reflektiert erlittenen Schaden. Jeder Schrein hat seine eigene, einzigartige Wirkung, die das Erlebnis aufregender und dynamischer macht.Die Spieler können durch das Aktivieren der Lunarschreine „Gunst der Ahnen“ verdienen, die als Währung im Event fungiert. Diese Gunst kann gegen mächtige Belohnungen eingetauscht werden, darunter kosmetische Rüstungen und seltene Reittiere. Insgesamt gibt es 10 Ansehenstufen, die es zu meistern gilt. Wer alle erreicht, kann sich auf besonders opulente Belohnungen freuen, darunter exklusive Ausrüstungsgegenstände, die während des Events erhältlich sind.

Das Lunare Erwachen ist mehr als nur ein weiteres Event – es ist eine Reise zurück zu den Wurzeln, eine Feier des Jahres der Schlange, in der die Geister der Ahnen Sanktuario segnen. In dieser Zeit werden die Schreine des Landes von einer übernatürlichen Macht erfüllt, die den Wanderern in Form von Erfahrungsboni und verstärkten Kräften zugutekommt. Aktiviert einen beliebigen Schrein, und ihr werdet mit einem mächtigen 100%-Erfahrungsbonus und einer besonders intensiven Macht ausgestattet.

