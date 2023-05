Diablo IV der erhoffte Hit? Das sagen die Reviews

„Diablo 4 ist der wahre Nachfolger der alten Tage der Action-RPGs und strahlt Qualität in seinen frenetischen Kämpfen und der tiefgreifenden, fesselnden Charakterentwicklung aus. Es erzählt eine komplexe, düstere Geschichte, die in der düster-schönen Welt von Sanctuary spielt. Noch besser ist, dass es eine solide Grundlage für die kommenden Jahre von Diablo-Inhalten bietet.“

Die Story von Diablo IV beginnt etwa fünfzig Jahre nach den Ereignissen von Diablo III: Reaper of Souls, als der Erzengel des Todes, Malthael, fast die Hälfte der Bevölkerung von Sanctuary ausgelöscht hat. Dies hat zu einigen Veränderungen in der Bevölkerung und den vorherrschenden Fraktionen geführt, die man immer wieder wahrnehmen wird.

