Diablo IV für 61 EUR im Pre-Order Deal

Im Laufe der Geschichte wird man auf bekannte Charaktere treffen, darunter Lorath Nahr aus Diablo III: Reaper of Souls, der nun als Einsiedler im Wald lebt, sowie Nyrelle, eine junge Abenteurerin, die sich auf die Suche nach dem lange verschollenen Horadrim-Artefakt macht. Laut Associate Writer Eden Trujillo wird man aber auch auf Charaktere treffen, die mit all dem nichts zu tun haben wollen und dadurch menschlicher wirken.

Die Geschichte beginnt etwa fünfzig Jahre nach den Ereignissen von Diablo III: Reaper of Souls, als der Erzengel des Todes, Malthael, fast die Hälfte der Bevölkerung von Sanctuary ausgelöscht hat. Dies hat zu einigen Veränderungen in der Bevölkerung und den vorherrschenden Fraktionen geführt, die man immer wieder wahrnehmen wird.

Erst vor wenigen Tagen wurden neue Story-Details bekannt, in denen man die Hintergründe von Diablo IV erklärte. In diesen hieß es, dass man die bisher düsterste Story abliefern möchte, die es jemals in Diablo gab.

Die Version von Sanctuary in Diablo IV ist riesig und bietet jede Menge Möglichkeiten für Abenteuer. Seit den Ereignissen von Diablo III: Reaper of Souls sind Jahrzehnte vergangen, und Lilith, die Tochter des Hasses, ist entschlossen, erneut über Sanctuary zu herrschen. Die Möglichkeiten, das Spiel nach seinen Wünschen zu gestalten, sind reichhaltiger und umfangreicher als je zuvor, und die Spieler können sich von ihrer Neugier leiten lassen.

