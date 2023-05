Diablo IV Livestream widmet sich dem Post-Launch-Support, Battle Pass & mehr

Blizzard hat einen weiteren Livestream für Diablo IV angekündigt, der sich auf die Post-Launch-Inhalte, dem Battles und mehr konzentriert.

Der neue Livestream ist für den 10. Mai um 20 Uhr geplant und kann wie gewohnt auf Kanälen wie Youtube und Twitch verfolgt werden. Zugegen werden Diablo-Franchise General Manager Rod Fergusson, Associate Game Director Joseph Piepiora, Product Management Director Kegan Clark, und Associate Director of Community Adam Fletcher sein.

„Liliths teuflischen Plan zu vereiteln ist für das Überleben der Menschheit unerlässlich, aber was können man erwarten, wenn sich der Vorhang der Hauptquestreihe schließt und die Saisons beginnen?“, heißt es in der Ankündigung.

Zuvor hatte Blizzard schon über den Battle Pass & Co. gesprochen, der alleine rund 80 Spielstunden mit sich bringen soll. Wie genau man das erreicht, wird wohl Thema des Livestream werden.

Das bringen die Seasons in Diablo IV

Wie gewohnt ist der Battle Pass in einen kostenlosen Teil, in dem man durch das Erledigen von Aufgaben die Level freischalten kann, sowie einen kostenpflichtigen Teil aufgeteilt. Der kostenpflichtige Teil soll sich jedoch auf kosmetische Belohnungen beschränken, während in dem anderen auch Sachen wie XP Boosts etc. freigeschaltet werden können.

Die Season in Diablo IV werden vermutlich die gewohnten drei Monate umfassen, in denen man stets mit einem Level 1 Charakter beginnt und sich im Laufe der Saison Ziele setzen muss, um seinen Charakter zu verbessern. Am Ende und mit genug Ehrgeiz könnte daraus ein Level 100 Charakter vorgehen.

Alle weiteren Infos vom Stream reichen wir wie gewohnt nach, sobald diese verfügbar sind.