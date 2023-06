Diablo IV – Mikrotransaktionen fühlen sich wie ein Raubzug an

Abgerechnet wird in Diablo IV mit der In-Game Währung Platin, die man zuvor in verschiedenen Stufen erwerben kann. Dies beginnt bei 200 Platin für 1.99 EUR und endet bei 11.500 Platin für 99.99 EUR. Selbst damit lässt sich aber nicht der gesamte Shop leer kaufen. Optional werden einige Items direkt zum Kauf und ohne Platin angeboten, etwa das Grabjäger-Paket für 6.99 EUR .

Mal wieder sind es die Mikrotransaktionen, die ein leicht negatives Bild auf den Titel werfen. Auch wenn diese komplett optional sind, ist es kein Geheimnis, dass die Publisher damit meist mehr Geld am Ende verdienen, als mit dem eigentlichen Spiel. Die Preise für Mikrotransaktionen in Diablo IV sind daher zumindest diskussionswürdig.

Jetzt, wo Diablo IV tatsächlich erhältlich ist, offenbart sich der wahre und teuflische Plan von Blizzard. Was sich schon vorab angedeutet hat, wird dem finalen Release gnadenlos umgesetzt und dürfte dem ein oder anderen ein Loch in seine Geldbörse sprengen.

