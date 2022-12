„Wir freuen uns darauf, bald mit Diablo IV die Tore zu unserer bisher brutalsten Vision von Sanctuary zu öffnen“, sagte Rod Fergusson, General Manager von Diablo. „Wir bringen die Dunkelheit des ursprünglichen Spiels, verschmelzen sie mit den Fortschrittselementen von Diablo II und dem viszeralen Kampf von Diablo III und gipfeln in der riesigen, aktiven Oberwelt von Diablo IV, die so gebaut wurde, dass sie für die kommenden Jahre unterstützt wird . Die Spieler haben mehr Möglichkeiten als je zuvor, wenn sie unaussprechliche Schrecken bekämpfen, Dungeons erkunden, legendäre Beute sammeln und aufdecken, was die Rückkehr von Lilith, der Gottesmutter, für die Welt von Sanctuary bedeutet.“

Mit einer Wahl aus fünf Klassen betreten die Spieler diese düstere Welt – den formwandelnden Druiden, agilen Schurken, elementaren Zauberinnen, brutalen Barbaren und gerissenen Nekromanten. Sollten die Spieler an Macht gewinnen, können sie ihr Spielerlebnis in Richtungen erweitern, indem sie mit Fähigkeitsbäumen experimentieren und ergänzende Zaubersprüche und Fähigkeiten erlernen.

Zum Spiel schreibt Blizzard, dass sich der Dämon Lilith und der Engel Inarius vereinten, um die Welt Sanctuary zu erschaffen, in ihrem Wunsch, dem ewigen Konflikt zwischen Himmel und Hölle zu entkommen. Aber jetzt, Jahrzehnte nach den Ereignissen von Diablo III: Reaper of Souls, sind sie erbitterte Feinde, die mit ihren jeweiligen Anhängern gegeneinander Krieg geführt haben. Die Länder von Sanctuary werden von unaufhörlichen Dämonen heimgesucht, und nur die standhaftesten Helden werden der Dunkelheit standhalten können.

