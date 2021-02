Diablo IV – Neue Rouge-Klasse enthüllt

Neben Diablo II: Resurrected hat Blizzard auch eine neue Klasse für Diablo IV enthüllt – die Jägerin. Erste Eindrücke zur Rogue-Klasse gibt es im Trailer.

Die Jägerin ist eine anpassungsfähige, bewegliche Kämpferin, die sich auf Nah- oder Fernkampf spezialisieren kann. Sie kann jeden Feind mit ihren magisch verstärkten Waffen in die Knie zwingen, mächtige Komboangriffe ausführen und ihr Arsenal an tödlichen Giften und Schattenmagie einsetzen, um Dämonen gnadenlos zu vernichten, heißt es in der Beschreibung.

Unklar ist, wann die neue Rogue-Klasse verfügbar sein wird. Dazu hat sich Blizzard bislang noch nicht geäußert.

Weitere Infos könnten allerdings noch an diesem Wochenende im Zuge der BlizzCon folgen.