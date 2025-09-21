Diablo IV: Saison des Höllenchaos – Entwickler zeigen Klassen-Updates im Detail

Blizzard hat mit einem neuen Developer Overview Trailer die kommenden Klassenanpassungen für die Diablo IV: Saison des Höllenchaos vorgestellt. Ab dem 23. September startet die neue Saison auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam, und sie könnte die Spielweisen vieler Klassen spürbar verändern.

Für die Entwickler ist klar, dass Chaos nicht nur ein Motto sein soll, sondern direkt ins Gameplay einfließen. Chaos-Perks, neue einzigartige Items und Anpassungen an Kernfertigkeiten eröffnen frische Build-Ideen – manchmal radikal, manchmal subtil, aber fast immer mit direktem Einfluss auf die Spielpraxis.

Highlights der Klassen-Updates

Totenbeschwörer: Mit dem Chaos-Perk „Alter the Balance“ werden Kern- und Ultimativfähigkeiten praktisch vertauscht – ein Ansatz, der völlig neue Spielstile ermöglicht. Außerdem erleichtert eine automatische Wiederbelebung aller Diener nach dem Tod den Wiedereinstieg in Kämpfe.

Mit dem Chaos-Perk „Alter the Balance“ werden Kern- und Ultimativfähigkeiten praktisch vertauscht – ein Ansatz, der völlig neue Spielstile ermöglicht. Außerdem erleichtert eine automatische Wiederbelebung aller Diener nach dem Tod den Wiedereinstieg in Kämpfe. Schurke: „Dance of Knives“ fokussiert sich künftig auf Elite-Gegner, während „Penetrating Shot“ stärker skaliert. Mit der neuen Armbrust Orphan Maker kommt zudem das Keyword „Reload“ ins Spiel, das riskant, aber lohnend sein kann.

„Dance of Knives“ fokussiert sich künftig auf Elite-Gegner, während „Penetrating Shot“ stärker skaliert. Mit der neuen Armbrust Orphan Maker kommt zudem das Keyword „Reload“ ins Spiel, das riskant, aber lohnend sein kann. Zauberin: Die Updates drehen sich stark um Charged Bolts. Mit neuen Aspekten und dem Ring Galvanic Azerite lassen sich elektrische Flächenangriffe kombinieren, die Gegner magnetisch anziehen. Chaos-Perk: Mana Shield, das Mana direkt als Lebensenergie nutzt.

Die Updates drehen sich stark um Charged Bolts. Mit neuen Aspekten und dem Ring Galvanic Azerite lassen sich elektrische Flächenangriffe kombinieren, die Gegner magnetisch anziehen. Chaos-Perk: Mana Shield, das Mana direkt als Lebensenergie nutzt. Druide: Tornados verhalten sich nun gezielter, während das neue Item Kilt of Blackwing einen Fokus auf Raben-Builds ermöglicht. Chaos-Perk: Wild Transformations, perfekt für Gestaltwandler.

Tornados verhalten sich nun gezielter, während das neue Item Kilt of Blackwing einen Fokus auf Raben-Builds ermöglicht. Chaos-Perk: Wild Transformations, perfekt für Gestaltwandler. Barbar: Das Arsenal-System erhält mehr Tempo, wer aber nur eine Waffengattung spielen will, profitiert mit Single-Minded Fury von gewaltigen Buffs. Dazu kommt das neue Schwert Saber of Tagle, das auf offensive Skill-Kombinationen setzt.

Das Arsenal-System erhält mehr Tempo, wer aber nur eine Waffengattung spielen will, profitiert mit Single-Minded Fury von gewaltigen Buffs. Dazu kommt das neue Schwert Saber of Tagle, das auf offensive Skill-Kombinationen setzt. Spiritborn: Ultimates wurden stark verbessert. Besonders spannend sind die neuen Handschuhe Hessha Ikasungi, die Gegner durch den Beschützer heranziehen können. Der Chaos-Perk Combined Strikes verdoppelt die Stärke von Kernfertigkeiten, bringt aber auch Cooldowns mit sich.

Darauf können sich Spieler freuen

Die Saison des Höllenchaos wirkt wie ein Experimentierfeld für Build-Fans. Blizzard setzt klar auf Synergien und mehr Individualität, gleichzeitig aber auch auf Risiken, die den Spielfluss spannender machen. Wer wirklich das Maximum aus seiner Klasse herausholen will, muss bereit sein, mit neuen Kombinationen zu spielen.

Am Ende stellt sich die Frage: Wird die Saison den Spagat schaffen, sowohl frische Spielweisen zu fördern als auch das Balancing nicht zu sprengen?