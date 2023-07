Diablo IV Season 1 ‚Season of the Malignant‘ angekündigt

Blizzard hat beim gestrigen Diablo IV Livetsream die Season 1 – Season of the Malignant – vorgestellt, die am 20. Juli startet. Mit einer neuen Questline, neuen Boss Fights, neuem Gear und mehr können sich die Spieler auf zahlreiche neue Inhalte einstellen.

In der Season of the Malignant finden bösartige Monster den Weg ins Spiel, die durch eine neue Form von Liliths Verderbnis erschaffen wurden und scheinbar den Verstand verloren haben. Sie töten wahllos, so dass niemand in Sanctury mehr sicher ist. In dieser Questreihe müssen sich die Spieler mit einem ehemaligen Priester der Kathedrale des Lichts namens Cormond verbünden, um die Ausbreitung dieser bösartigen Kreaturen zu verhindern.

So erhält man Zugriff auf die Seasons:

„Um an den Saisons teilnehmen zu können, muss ein neuer Charakter im Saisonal Realm erstellt werden. Man muss keinen Battle Pass oder irgendwelche Add-ons kaufen, um die saisonalen Inhalte zu spielen, aber man müssen die Kampagne entweder im Ewigen oder im Saisonalen Reich mit mindestens einem Charakter abgeschlossen haben.“

Zudem lassen sich in der Season 1 neue Dungeons erkunden, in denen die Spieler die Malignant Tunnels erkunden, ein neuer Boss Fight gegen den Varshan the Consumed steht an und es gibt jede Menge In-Game Rewards.

Außerdem gibt es eine Saisonreise, die in Kapitel unterteilt ist und in der weitere Quests abgeschlossen werden können, um legendäre Items, einen Mastery Titel oder die Schriftrolle der Amnesie zu erhalten. Damit bekommt man einen kostenlosen Fähigkeitsbaum und ein Paragon-Board-Reset.

Neuer Diablo IV Season 1 Battle Pass & Patch 1.0.4

Die neue Season umfasst auch eine neuen Battle Pass, der auf der kostenlosen Ebene 27 neue Tiers und auf der Premium Ebene 90 Tiers bietet. Darunter befinden sich Smoldering Ashes, Armor Transmogs, neue Titel, das Coldiron-Rüstungsset, das Warded Mustang-Reittier, die Coldiron-Barding-Reittierrüstung, neue Waffen-Skins und Emotes.

Die vollständige Übersicht über die neuen Inhalte bietet der aktuelle Trailer und Livestream. Außerdem wird das Diablo IV-Erlebnis kontinuierlich verbessert und Update veröffentlicht. Aktuell ist der Patch 1.0.4 verfügbar, der diverse kleine Fehler behebt, darunter bei den Questreihen, den Dungeons, beim Gameplay und mehr. Den offiziellen Changelog gibt es unter diesem Link.