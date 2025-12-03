Diablo IV – Season of Divine Intervention entfesselt die Lesser Evils

Am 11. Dezember startet die Season of Divine Intervention, und sie gehört schon jetzt zu den umfangreichsten strukturellen Überarbeitungen, die Diablo IV seit Release erhalten hat. Die Rückkehr der „Lesser Evils“ ist dabei nur der erzählerische Rahmen, der eigentliche Kern liegt in neuen Item-Systemen, härteren Gegnern und tiefgreifenden Änderungen an Verteidigung, Heilung und Progression. Dazu kommt ein frischer Season Rank, der künftig die Aufgaben- und Belohnungsstruktur neu sortiert.

Tempering und Masterworking

Die Schmiede von Sanctuary schlagen ein neues Kapitel auf. Blizzard räumt radikal mit dem bisherigen Zufallsfrust auf. Tempering ist nicht länger ein Glücksspiel, sondern eine zielgerichtete Aufwertung. Spieler wählen exakt das Affix, das sie benötigen, allerdings nur noch eines pro Item. Da Tempering Charges nun regenerierbar sind, wird Experimentieren endlich ernsthaft belohnt.

Auch Masterworking erhält ein völlig neues Fundament. Der Fortschritt verläuft nicht mehr über stures Grinden, sondern über Item-Qualität, die direkt Schaden, Rüstung und Affix-Werte verbessert. Mit jedem Upgrade steigt die Qualität um wenige Stufen; am Ende winkt ein Capstone-Bonus, der einen Affix massiv verstärkt. Besonders relevant: Normale Items erhalten künftig vier statt drei Basisaffixe, was Loot insgesamt wertvoller macht.

Kreaturen, die wirklich kämpfen wollen

Die Monster von Diablo IV waren bislang vor allem eines: berechenbar. Mit der neuen Saison passt Blizzard das Verhalten fast aller Gegnertypen an, sie reagieren schneller, arbeiten besser zusammen und unterscheiden sich klarer in ihren Rollen. Elite-Gegner sind zudem komplexer, verfügen über neue Affixe und bringen Minions mit, die Teile ihrer Fähigkeiten übernehmen. Wer bislang durch Albtraum-Dungeons marschiert ist, wird jetzt öfter zum Umschalten gezwungen.

Die Defensive erhält ebenfalls einen Neustart, der für manche Builds ein Segen und für andere ein Balance-Schock sein dürfte. Toughness wird als neuer, zentraler Wert eingeführt, der aufzeigt, wie viel Schaden ihr nach allen Reduktionen wirklich aushaltet. Armor und Resistenzen skalieren nun über Ratings mit abnehmendem Nutzen, was Extremwerte weniger dominant macht.

Auch die Heilung verändert sich grundlegend: Potions heilen sofort einen festen Prozentwert der maximalen Lebenspunkte, regenerieren langsam automatisch und verlieren ihre bisherigen Upgrades. Fortify wiederum funktioniert nun wie ein zweiter Lebenspool, der in Lebensregeneration umgewandelt wird. Diese Umstellung dürfte das Tempo der Kämpfe spürbar verändern – und Spieler müssen stärker auf Positionierung und Schadensvermeidung achten.

Diablo 4 krempelt die Hölle erneut um

Die Rückkehr der Lesser Evils

Der erzählerische Schwerpunkt der Saison liegt auf dem erneuten Auftauchen der Lesser Evils. Azmodan tritt erstmals als permanenter World Boss auf, während Duriel, Belial und Andariel ihre eigenen Aktivitäten korrumpieren: Duriel übernimmt die Helltide, Belial verwirrt Spieler im Pit mit seinen Illusionsmechaniken, Andariel verdreht die Undercity und bringt neue Beacons und Boni mit.

Je nach Gegner verändern sich Monsterfamilien, Bossmechaniken und die Belohnungen, was jede Aktivität stärker an den jeweiligen Evil bindet.

Eine der spannendsten Neuerungen ist das Divine-Gifts-System, in dem ihr je nach Aktivität spezifische Vorteile freischaltet, wahlweise als riskante „Corrupted“-Version oder als „Purified“-Variante mit deutlich stärkeren Boni. Das System zwingt euch, Entscheidungen zu treffen: mehr Gefahr und schnellerer Fortschritt, oder kontrolliertere Runs mit stärkeren Belohnungen. Durch das gezielte Besiegen der Lesser Evils steigen diese Gifts im Level auf, was die Jagd nach den Bossen stärker in den Saisonalltag einbindet.

Sanctification, der letzte Feinschliff

Ein weiteres neues Endgame-Tool ist Sanctification, eine finale Verbesserung, die Items mit legendären Kräften, Bonusaffixen oder zusätzlicher Qualität versieht. Ein sanctified Item lässt sich nicht mehr weiter verändern, der Abschluss einer Itemreise, aber ideal für Min-Maxer, die ein perfektes Slot-Piece suchen.

Mit dem neuen Season Rank will Blizzard das veraltete Aufgabenboard modernisieren. Belohnungen, Struktur und Progress werden neu geordnet, klarer kommuniziert und stärker auf das frühe sowie späte Spiel verteilt. Dazu kommen neue dungeontypische Herausforderungen, frische Unique-Items und ein überarbeitetes Leaderboard-System.