Diablo IV – Update mit Games- und Gegenstandssystemen ist jetzt online

Blizzard hat das Quartals-Update zu Diablo IV veröffentlicht, das man mit einem Blog-Beitrag ausführlich vorstellt.

Darin gehen Game Director Joe Shely, Lead Systems Designer Joe Piepiora und Lead Visual Effects Artist Daniel Briggs auf verschiedene Aspekte und Themen ein, darunter den Gegenstandssystem-Updates für legendäre Ausrüstung und Klassenfertigkeiten, man stellt das Charakterfortschrittssystem im späten Spielverlauf vor und zeigt, wie die VFX-Artists die visuellen Effekte beim Monstermetzeln erschaffen.

Hierzu heißt es zum Beispiel:

Weiterhin ergänzt man:

„Wir wissen, dass Fans ungeduldig auf mehr Details zu den Charakterfortschritten im späten Spielverlauf warten. Diablo IV wird wieder über ein Paragonsystem verfügen, aber mit einer großen Neuerung. Die Paragontafel wird für jede Klasse auf Stufe 50 freigeschaltet und enthält zahllose verzweigte Pfade, in die Spieler Punkte investieren können. Außerdem können Spieler in ganz Sanktuario Glyphen finden, die weitere Boni verleihen, wenn sie in die Paragontafel eingesetzt werden. In diesem Blog werden wir außerdem beleuchten, wie das VFX-Team die Kampfeffekte in all ihrer Pracht erschafft.“

