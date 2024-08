Diablo IV: Vessel of Hatred – Mercenaries-Trailer von der Gamescom

Diablo IV: Vessel of Hatred erscheint am 08. Oktober 2024.

In Diablo IV: Vessel of Hatred erweitern die Mercenaries das Spielerlebnis durch ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihren einzigartigen Talenten, u den Kampf gegen die Dunkelheit zu erleichtern. Der neue Dungeon „Unterstadt von Kurast“ bietet mit seinen mehreren Phasen indes ein spannendes Abenteuer, das die Spieler durch verschiedene Herausforderungen führt und neue Tiefen des Untergrunds erkunden lässt.

