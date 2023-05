Diablo IV – Zugänglichkeits-Optionen & Story-Trailer

„Die einzige Einschränkung für Abenteuer in Sanktuario sollte Interesse sein, nicht die Fähigkeit zu spielen“, sagt Lead Accessibility Designer Drew McCrory. „Ausgehend vom Fundament, das mit Diablo II: Resurrected gelegt wurde, hat das Team Zugänglichkeitsfeatures entwickelt, die einerseits Spieler mit Beeinträchtigungen unterstützen und andererseits das Gameplay für andere nicht einschränken sollen. Daraufhin hat das Team weiter an den entstehenden Features gefeilt, bis sie zusätzlichen Nutzen beigesteuert haben, ohne das grundsätzliche Gameplay zu verändern. Übrig geblieben sind Zugänglichkeitsoptionen, die so viele Spieler wie nur möglich beim Spielen unterstützen.“

Vor diesem Hintergrund hat das Team bei Blizzard hart daran gearbeitet, die Zugänglichkeit zu verbessern und das Spiel an die Bedürfnisse aller Spieler anzupassen. Diablo IV bietet nun mehr als 50 individuelle Zugänglichkeits-Optionen, die unter anderem Unterstützung in den Bereichen Geschicklichkeit, Lesbarkeit und Sichtbarkeit bieten.

Blizzard bietet mit Diablo IV ebenfalls verschiedene Zugänglichkeits-Optionen, die in Spielen immer wichtiger werden und sich an Spieler richten, die hier und da Probleme haben. Ein neuer Story-Trailer stimmt zudem weiter auf den Release ein.

