Die besten Spiele 2025: Diese Must-Plays setzten Maßstäbe auf PS5, Xbox und Switch 2

2025 fühlt sich für die PS5 endlich nach dem Jahr an, auf das viele gewartet haben. Weniger Übergangstitel, mehr Spiele, die klar für aktuelle Hardware gedacht sind, technisch wie spielerisch. Auffällig ist dabei nicht nur die Qualität einzelner Blockbuster, sondern die Bandbreite. Große Rollenspiele sind ebenso vertreten, wie kreative Indie-Hits und Fortsetzungen, die sich tatsächlich trauen, Dinge anders zu machen.

Ein Blick auf Metacritic verrät, welche Spiele sich am besten behaupten konnten, auch wenn das Ergebnis durch die Vorauswahl der Magazine für manchen subjektiv erscheinen könnte.

Clair Obscur: Expedition 33 – Der neue Maßstab

Wenn man über das PS5-Jahr 2025 spricht, führt kein Weg an Clair Obscur: Expedition 33 vorbei. Das Rollenspiel verbindet klassische, rundenbasierte Kämpfe mit Echtzeit-Elementen, die nicht wie ein Gimmick wirken, sondern das gesamte Kampfsystem tragen. Parieren, Ausweichen, gezielte Konter – alles greift sauber ineinander.

Dazu kommt eine Welt, die sich deutlich von gängigen Fantasy-Kulissen abhebt. Belle Époque statt Mittelalterklischees, Melancholie statt Pathos. Dass das Spiel mit einem Metascore von 92 zu den bestbewerteten Titeln des Jahres gehört, überrascht nicht. Für viele ist es bereits jetzt ein Referenzwerk für moderne RPGs auf der PS5, und wahrscheinlich zu Recht Game of the Year geworden.

PlayStation 5 – Must-Play 2025

Diese Titel definieren das PS5-Jahr 2025 und nutzen die Hardware sichtbar aus, spielerisch wie technisch.

Must-Play

Clair Obscur: Expedition 33 (92 Metascore) – Das wohl prägendste RPG des Jahres. Eigenständige Welt, mutiges Kampfsystem, klare Vision.

(92 Metascore) – Das wohl prägendste RPG des Jahres. Eigenständige Welt, mutiges Kampfsystem, klare Vision. Hollow Knight: Silksong (92) – Jahrelanges Warten, aber spielerisch jeden Monat wert. Präzise, fordernd, atmosphärisch dicht.

(92) – Jahrelanges Warten, aber spielerisch jeden Monat wert. Präzise, fordernd, atmosphärisch dicht. Forza Horizon 5 (PS5-Version) (92) – Auch auf Sonys Konsole ein technisches Ausrufezeichen, und erstaunlich rund umgesetzt. (unser Review)

(92) – Auch auf Sonys Konsole ein technisches Ausrufezeichen, und erstaunlich rund umgesetzt. (unser Review) Split Fiction (91) – Koop auf hohem Niveau, kreativ statt kalkuliert.

Weitere Highlights

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (90)

(90) Dispatch (89)

(89) Death Stranding 2: On The Beach (89)

(89) Monster Hunter Wilds (88)

(88) Trails in the Sky – 1st Chapter (Remake) (88)

Große Namen, starke Weiterentwicklungen

Auch etablierte Marken liefern 2025 überzeugend ab. Death Stranding 2: On The Beach baut Kojimas ungewöhnliche Spielidee konsequent aus. Mehr Freiheit, besseres Pacing und klarere erzählerische Akzente sorgten dafür, dass das Spiel weiterhin polarisiert, aber deutlich weniger als der Vorgänger.

Mit Monster Hunter Wilds zeigt Capcom zudem, wie lebendige Spielwelten aussehen können. Dynamische Wetterumschwünge und ein glaubwürdiges Ökosystem verändern die Jagd spürbar und fordern selbst erfahrene Spieler heraus.

Xbox Series X|S – Must-Play 2025

Auf Xbox zeigt sich 2025 besonders stark bei Koop-, Service- und System-freundlichen Spielen.

Must-Play

Split Fiction (93 Metascore) – Auf Xbox aktuell sogar minimal besser bewertet, ideal für Couch- und Online-Koop.

(93 Metascore) – Auf Xbox aktuell sogar minimal besser bewertet, ideal für Couch- und Online-Koop. Clair Obscur: Expedition 33 (91) – Auch hier ein Prestige-Titel für Rollenspiel-Fans.

(91) – Auch hier ein Prestige-Titel für Rollenspiel-Fans. Hollow Knight: Silksong (90)

Weitere Highlights

Blue Prince (90)

(90) Monster Hunter Wilds (90)

(90) Borderlands 4 (90)

(90) ARC Raiders (88)

Vielfalt statt Einheitsbrei

Was 2025 besonders macht, ist die Abwechslung. Split Fiction setzt auf Koop-Ideenreichtum statt reiner Technikshow, Citizen Sleeper 2 erzählt erneut starke Geschichten mit begrenzten Mitteln, und selbst Genre-Nischen wie rundenbasierte Narrative oder experimentelle Action finden auf der PS5 ihr Publikum. Die PS5 profitiert dabei sichtbar davon, dass Entwickler nicht mehr für alte Hardware mitdenken müssen.

Nintendo Switch / Switch 2 – Must-Play 2025

Nintendo punktet weniger mit Masse, dafür mit extrem hoher Qualität und klarer Identität.

Must-Play

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Switch 2 Edition (95 Metascore)

(95 Metascore) The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition (95) – Technisch aufgewertet, spielerisch zeitlos.

(95) – Technisch aufgewertet, spielerisch zeitlos. Hades II (95) – Roguelike-Perfektion mit narrativer Tiefe.

(95) – Roguelike-Perfektion mit narrativer Tiefe. Split Fiction (93)

(93) Sektori (93) – Stilistisch kompromisslos, spielerisch präzise.

Weitere Highlights

Clair Obscur: Expedition 33 (92)

(92) Hollow Knight: Silksong (92)

(92) Forza Horizon 5 (92)

(92) Blue Prince (92)

(92) Donkey Kong Bananza (Must-Play-Fokus)

2025 war kein Jahr der lauten Superlative, sondern der konstant hohen Qualität. Die PS5 zeigt, was möglich ist, wenn Entwickler ihr Potenzial tatsächlich nutzen und auch mal mutiger im Ansatz sind. Die entscheidende Frage bleibt: Können kommende Jahre dieses Niveau halten, oder war 2025 ein seltener Sweetspot?