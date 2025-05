Die „Death Stranding World Strand Tour 2“ startet zur Veröffentlichung von On the Beach

Hideo Kojima schlägt erneut eine Brücke zwischen Fiktion und Realität: Mit der Death Stranding World Strand Tour 2 geht der Schöpfer des kultisch verehrten Strand Games auf Weltreise, um den nahenden Launch von Death Stranding 2: On the Beach zu feiern – und seine Fans nimmt er dabei gleich mit.

Zwölf Städte, ein Ziel: Menschen verbinden. Oder diesmal… vielleicht doch nicht?

Auf dem Strand zurück in die Isolation?

Am 8. Juni beginnt in Los Angeles die globale Tour, die bis November unter anderem Station in Tokio, London, Paris, Seoul und Lucca macht. Inmitten der realen Welt entfaltet sich die Metaebene von Death Stranding 2 – ein Spiel, das laut Kojima die Frage stellt, ob wir uns überhaupt hätten verbinden sollen. Ein frappierend aktuelles Thema, das auf der Tour mit besonderen Gästen, interaktiven Events und Community-Aktionen greifbar werden soll.

Tourdaten:

June 8 – Los Angeles

June 14 – Sydney

June 26 – Tokyo

June 28 – Paris

June 30 – London

July 4 – Seoul

July 6 – Taipei

July 9 – Hong Kong

July 12 – Shanghai

August – Riyadh

October – Sao Paulo

November – Lucca

Wer Death Stranding kennt, weiß: Hier geht es nicht nur ums Päckchentragen, sondern um existenzielle Fragen. Das Sequel verspricht, diese noch tiefer zu ergründen. Sam Porter Bridges kehrt zurück, verlässt das UCA-Gebiet und muss sich einer neuen Art der Einsamkeit stellen – diesmal mit frischen Gesichtern und einer Welt, die womöglich nicht mehr gerettet werden will.

Kojima, Kult und Konturen

Dass Kojima die Grenzen des klassischen Marketings sprengt, ist längst Tradition. Die Strand Tour ist nicht einfach eine Promo-Veranstaltung – sie ist ein performativer Teil der Erzählung. Fans werden nicht nur zu Beobachtern, sondern zu Portern ihrer eigenen Geschichten.

Ob in der staubigen Hitze von Riyadh oder den kühlen Gassen Luccas – Death Stranding 2: On the Beach will nicht nur gespielt, sondern erlebt werden. Und vielleicht ist diese Welttour am Ende genau das, was der Titel verspricht: ein letzter Versuch, den Strand zwischen uns zu überqueren.

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 26. Juni 2025.