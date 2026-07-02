Sonys offizielles Disc-Aus beerdigt eine Infrastruktur, die ihre beste Zeit längst hinter sich hat. Während das Netz das nächste kollektive Drama beschwört, lässt mich der Abschied von der Plastikhülle vollkommen kalt.

Ich bin Anfang 20. Meine erste richtige Konsole war eine PS4 Pro. Für mich war die Disc nie ein Kultobjekt oder ein Symbol der Freiheit. Sie war dieses Stück Plastik, das ich einlegen musste, bevor erst einmal ein 50-GB-Update heruntergeladen wurde. Das Ende der physischen Medien trifft mich somit nicht.

Die Romantik der Plastik-Ritter

Seit der Ankündigung führen ältere Spieler die immer gleiche Debatte über Regale voller Spiele und den Gebrauchtmarkt. Wer seit der PS1 dabei ist, verbindet mit der Disc eben Erinnerungen. Meine Generation hat diese Vergangenheit nie erlebt. Wir sind mit Downloads, Netflix und Spotify aufgewachsen. Für uns liegen Inhalte nicht auf einer Scheibe.

Niemand fordert Blu-rays zurück, weil Streaming existiert. Ausgerechnet beim Gaming werden Menschen plötzlich zu analogen Freiheitskämpfern, die sonst jede Digitalisierung schlucken. Diese Doppelmoral nervt. Ich brauche kein Laufwerk und keine Plastikboxen. Dass Millionen Kunststoffhüllen verschwinden, ist sinnvoll und richtig. Wenn Sony diesen Weg geht, dann aber bitte konsequent. Genau hier liegt der Haken.

Seit Jahren wird uns erklärt, dass die Zukunft digital ist. Dagegen habe ich grundsätzlich nichts. Aber wenn physische Spiele verschwinden, dann darf der digitale Markt nicht einfach so bleiben, wie er heute ist. Ein einseitiger Vertrag. Die eigentliche Reform hat nämlich nie stattgefunden.

Kauft die Spiele, nicht die Fesseln

Digitale Käufe sind bequem, aber erstaunlich unflexibel. Ich kann eine Lizenz nicht weiterverkaufen, nicht verleihen, nicht an Freunde übertragen und oft nicht einmal innerhalb der Familie frei nutzen. Statt Eigentum erwerben wir Nutzungsrechte – allerdings zu Preisen, die sich kaum von früheren Box-Versionen unterscheiden oder sogar darüber liegen. Geld weg, Rechte weg. Schlechter Deal.

Genau hier sollte die Diskussion ansetzen. Nicht bei der Frage, ob eine Disc aus Plastik noch zeitgemäß ist, sondern ob das digitale Modell überhaupt noch zeitgemäß ist. Warum gibt es keinen offiziellen Gebrauchtmarkt für digitale Spiele? Warum lassen sich Lizenzen nicht sicher übertragen? Warum existieren keine flexibleren Eigentumsmodelle, obwohl die Technik dafür längst vorhanden wäre?

Natürlich bin ich nicht naiv und am Ende wird es Wunschdenken bleiben. Sony, Microsoft und Nintendo verdienen Milliarden an einem geschlossenen Store-System, in dem jede Lizenz nur einmal verkauft werden kann. Ein digitaler Gebrauchtmarkt würde dieses Geschäftsmodell aufbrechen. Das wollen die Konzerne nicht. Logisch. Trotzdem wäre genau das die Reform, über die wir sprechen sollten – und nicht darüber, ob wir einer Plastikhülle hinterhertrauern. Die Industrie ruht sich auf veralteten Regeln aus. Das muss aufhören.

Zahlen für ein Luftschloss

Die Disc stirbt, das ist reine Formsache. Das echte Problem ist die starre Preispolitik der geschlossenen Stores. Ohne Konkurrenz diktieren die Plattformhalter die Preise, während wir Gamer im Hintergrund alle Rechte verlieren.

Solange digitale Spiele ohne echten Gegenwert auf diesem Preisniveau verharren, ist der rein digitale Markt kein Fortschritt. Er ist reine Bequemlichkeit, die wir verdammt teuer bezahlen. Und am Ende fressen wir die Kröte trotzdem.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.