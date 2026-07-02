Sonys offizielles Disc-Aus beerdigt eine Infrastruktur, die ihre beste Zeit längst hinter sich hat. Während das Netz das nächste kollektive Drama beschwört, lässt mich der Abschied von der Plastikhülle vollkommen kalt.
Ich bin Anfang 20. Meine erste richtige Konsole war eine PS4 Pro. Für mich war die Disc nie ein Kultobjekt oder ein Symbol der Freiheit. Sie war dieses Stück Plastik, das ich einlegen musste, bevor erst einmal ein 50-GB-Update heruntergeladen wurde. Das Ende der physischen Medien trifft mich somit nicht.
Die Romantik der Plastik-Ritter
Seit der Ankündigung führen ältere Spieler die immer gleiche Debatte über Regale voller Spiele und den Gebrauchtmarkt. Wer seit der PS1 dabei ist, verbindet mit der Disc eben Erinnerungen. Meine Generation hat diese Vergangenheit nie erlebt. Wir sind mit Downloads, Netflix und Spotify aufgewachsen. Für uns liegen Inhalte nicht auf einer Scheibe.
Niemand fordert Blu-rays zurück, weil Streaming existiert. Ausgerechnet beim Gaming werden Menschen plötzlich zu analogen Freiheitskämpfern, die sonst jede Digitalisierung schlucken. Diese Doppelmoral nervt. Ich brauche kein Laufwerk und keine Plastikboxen. Dass Millionen Kunststoffhüllen verschwinden, ist sinnvoll und richtig. Wenn Sony diesen Weg geht, dann aber bitte konsequent. Genau hier liegt der Haken.
Seit Jahren wird uns erklärt, dass die Zukunft digital ist. Dagegen habe ich grundsätzlich nichts. Aber wenn physische Spiele verschwinden, dann darf der digitale Markt nicht einfach so bleiben, wie er heute ist. Ein einseitiger Vertrag. Die eigentliche Reform hat nämlich nie stattgefunden.
Kauft die Spiele, nicht die Fesseln
Digitale Käufe sind bequem, aber erstaunlich unflexibel. Ich kann eine Lizenz nicht weiterverkaufen, nicht verleihen, nicht an Freunde übertragen und oft nicht einmal innerhalb der Familie frei nutzen. Statt Eigentum erwerben wir Nutzungsrechte – allerdings zu Preisen, die sich kaum von früheren Box-Versionen unterscheiden oder sogar darüber liegen. Geld weg, Rechte weg. Schlechter Deal.
Genau hier sollte die Diskussion ansetzen. Nicht bei der Frage, ob eine Disc aus Plastik noch zeitgemäß ist, sondern ob das digitale Modell überhaupt noch zeitgemäß ist. Warum gibt es keinen offiziellen Gebrauchtmarkt für digitale Spiele? Warum lassen sich Lizenzen nicht sicher übertragen? Warum existieren keine flexibleren Eigentumsmodelle, obwohl die Technik dafür längst vorhanden wäre?
Natürlich bin ich nicht naiv und am Ende wird es Wunschdenken bleiben. Sony, Microsoft und Nintendo verdienen Milliarden an einem geschlossenen Store-System, in dem jede Lizenz nur einmal verkauft werden kann. Ein digitaler Gebrauchtmarkt würde dieses Geschäftsmodell aufbrechen. Das wollen die Konzerne nicht. Logisch. Trotzdem wäre genau das die Reform, über die wir sprechen sollten – und nicht darüber, ob wir einer Plastikhülle hinterhertrauern. Die Industrie ruht sich auf veralteten Regeln aus. Das muss aufhören.
Zahlen für ein Luftschloss
Die Disc stirbt, das ist reine Formsache. Das echte Problem ist die starre Preispolitik der geschlossenen Stores. Ohne Konkurrenz diktieren die Plattformhalter die Preise, während wir Gamer im Hintergrund alle Rechte verlieren.
Solange digitale Spiele ohne echten Gegenwert auf diesem Preisniveau verharren, ist der rein digitale Markt kein Fortschritt. Er ist reine Bequemlichkeit, die wir verdammt teuer bezahlen. Und am Ende fressen wir die Kröte trotzdem.
Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.
Tjoa. Ich finde es schlecht, dass ich die modernen Spiele, dann als alter Mann, nicht aus dem Regal nehmen kann, die Scheibe einlegen und spielen kann. Bis dahin sind die Server abgeschaltet, die Lizenz verfallen, oder mein Konto gesperrt. Super, danke.
Wird wohl oder übel darauf hinauslaufen, dass ich Nintendo-Kunde werde, und später nur noch aus meiner Sammlung Spiele spiele.
Schade, dass so mit einem Kulturgut umgegangen wird. Und das der Verbraucherschutz schweigt.
Ich finde diesen Beitrag für sich sehr gut, der boi ist nicht meine Generation, aber er fühlt mich und ich ihn. Mein Azubi hat sich noch nie eine CD gekauft, aber auch noch nie über emule was gezogen.
Für meinen Azubi sind Discs Schrott. Aus ihrer Perspektive haben sie Recht und sie haben den Blick auf die richtigen Dinge.
Ich produzieren auch Musik, Plugins – digitale nachenpfindungen von Hardware oder kreative eigenschöpfungen sind seit ewig Gang und gebe.
Hier war es sehr schnell und einfach eine Regelung zu finden, Lizensen zu übertragen – weiter zu verkaufen usw.
Es ist einfach. Aber der Markt muss das machen. Wir und die!
Es ist kein schwarz weiß denken, wenn man akzeptiert welcher Weg der reale ist, deshalb fordere ich auch eine Reform.
Ich hoffe wir Gamer stehen da geschlossen, einen neuen Weg einzuleiten, als nur hü oder hott zu sehen.
Das wird es nie und nirgends geben. Lizensen, keys die einmal eingelöst wurden, wirst du nicht übertragen oder weiter verkaufen können.
Bzw. muss man es eventuell einklagen. Als Beispiel:
User verstirbt und vererbt steam/psn account.
Wenn man seine Zugangsdaten weitervergibt kein Thema, aber rechtlich/faq gesehen, darf ein account nicht weitrvergeben. Mein Sohn wollte mal ein fortnite konto kaufen wegen alten skins, sowas bannt epic sofort.
Ihr seid euch in der Redaktion auch nicht sicher ob ihr dafür oder dagegen seid. Verstehe nicht jeder Redakteur hat die selbe meinung aber es wirkt komisch für die aussendartstellung wenn man in einem artikel dafür ist in anderen dagegen. Klar wir Konsumenten haben auch alle verschiedene Meinungen. Aber die Artikel wirken so als wolle man jeder Zielgruppe es recht machen. Klar ich weis aber auch aus journalistischen Standpunkt muss man alle Seiten abbilden.
Lieber Crydog, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wo genau liest du hier ein „Dafür“ oder „Dagegen“ bezüglich der Disc? Die Disc ist tot. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich habe euch erklärt, dass ihr selbst die Täter wart. Lukas erklärt euch jetzt, dass ihr euch im digitalen Store gerade komplett ausrauben lasst.
Das ist keine Widersprüchlichkeit, das ist die Realität. Wir bilden hier nicht „alle Seiten ab“, um es dir recht zu machen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Texte. Wenn du lieber eine emotionale Wolldecke und verständnisvolles Schulterklopfen willst, musst du bis Sonntag warten. Dann kommt an anderer Stelle ziemlich sicher wieder die nächste große Heul-Kolumne über die gute alte „Plastik“-Zeit.
In verschiedenen Artikel mal seid ihr dafür mal dagegen;)
Außerdem als ob sony was ändern wird diesbezüglich der ausraubung da braucht man doch keine Belehrungen das das passieren wird. Das wird passieren und das was ihr als Vorschläge unterbreitet wird sony nicht machen. Man hätte es doch schon längst machen können wie spiele zurückgeben wie bei steam ohne einen Ticket schreiben zu müssen oder die spiele wieder verkaufen als digitalen Schlüssel das ist heute alles schon möglich,dafür muss man nicht den physischen Markt cutten. Ich heule nicht wegen stk. Plastik ich möchte einfach das die kunden die wahl haben wie sie ihre spiele konsumieren. Ich erhebe keine moralischen Zeigefinger für das konsum verhalten die leute sollen einfach bewusster konsumieren. Es ist auch leicht den Konsumenten verhalten Tips zu geben wenn man nur teilweise davon betroffen. Ganz viele Youtuber sagen mann muss jetzt sony mit der ps6 oder gta6 canceln und im selben Atemzug sagt man „ja aber eine ps6 hole ich mir wegen arbeit und so“ oder gta6.
Wenn man wirklich was bewirken will dann müssen die Journalisten mit den Verbrauchern an einem Strand ziehen und gta6 am release Tag oder davor (wann auch das ermbago fällt) das spiel nicht testen oder auch bei ps6 nicht kaufen und wir alle wissen das es nicht passieren wird
Jetzt wird es endgültig abenteuerlich. Erst wirfst du uns mangelnde Linie vor, und als dir auffällt, dass dieses Argument vorn und hinten nicht passt, forderst du mal eben den kollektiven Boykott des größten Medien-Releases des Jahrzehnts. Merkste selbst, oder?
Journalisten sind nicht die Verteidiger deines privaten Konsum-Streiks. Unsere Aufgabe ist es, die Realität zu analysieren und Missstände zu benennen – genau das haben Lukas und ich getan. Es ist nicht unser Job, für dich den Helden zu spielen und den GTA 6-Test zu verweigern, während du am Release-Tag heimlich den Download-Button im PSN drückst.
Du willst, dass Sony dich als Kunden ernst nimmt? Dann zieh die Konsequenzen und kauf die Konsole nicht. Aber schieb die Verantwortung für dein eigenes Konsumverhalten nicht auf die Presse ab. Das ist billig.
Sony wird nicht zurück rudern also es jetzt braucht
– mind. Standard an Rückgabe Regeln, steam sollte Vorbild sein. Alles unter 2 Stunden sollte automatisch, ohne Kundendienst zurückgeben werden können
– keys wie Xbox/steam/gog zulassen
– andere keystores zulassen