Die Disc ist tot, Spieler kaufen ihre Games fast nur noch digital

Auch wenn man immer wieder liest, wie sehr sich Spieler an das Disc-Medium klammern, sieht die Realität doch etwas anders aus. Aktuelle Erhebungen zeigen, dass Spieler ihre Games fast nur noch digital kaufen.

Aus dem Jahresrückblick von Games Industry geht hervor, dass 94.2 Prozent ihre Spieler über digitale Stores beziehen, während nur noch ein kleiner Rest zur Disc greift, nämlich 5.8 Prozent, wenn man den gesamten Markt betrachtet. Lediglich bei den Konsolen-Spielern macht dieser Anteil noch erwähnenswerte 28 Prozent aus, was in etwa mit dem übereinstimmt, was auch Sony zuletzt immer wieder angegeben hat.

Immer schneller nähert man sich damit dem Ende der Disc, die es voraussichtlich nur in dieser Generation geben wird. Mit der PS6, falls sie denn einmal kommt, wird das wohl Geschichte sein.

Ansonsten zeigt die Statistik die beliebtesten Games des Jahres auf, die von Elden Ring angeführt wird, gefolgt von den üblichen Verdächtigen wie Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 23, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök oder die Mario-Spiele.

Die meisten neuen Spiele fand man in diesem Jahr ebenfalls auf PlayStation, während die Xbox knapp dahinter die meisten neuen IPs gelauncht hat. Gespielt wurde in dem Fall aber auch Elden Ring am meisten, gefolgt von Fortnite und Genshin Impact. Letzteres sichert sich zudem Platz Nr. 1 bei den Twitter-Trends.

