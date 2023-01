Die EU möchte Lootboxen & Pay-2-Win noch stärker regulieren

Die Gefahr, die man darin sieht, ist, dass man früh mit einer Praxis konfrontiert wird, die suggeriert oder gar beweist, dass man durch Einsatz vom echtem Geld in Spielen weiter vorankommt oder gewinnen kann, was langfristig zu einer nachteiligen Situationen für einen führen kann, bis hin zur Abhängigkeit mit finanziellen Risiken.

What do you think?