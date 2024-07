Die Geistgeborenen kommen: Spannende Details zur neuen Klasse in Diablo 4 enthüllt

Schnappt euch eure Äxte und Dolche, Nephalem, denn am 8. Oktober 2024 schreiten die Geistgeborenen in die Welt von „Diablo 4“. Blizzard hat in einem Livestream neue Informationen über diese brandneue Klasse und die Erweiterung „ Vessel of Hatred “ enthüllt.

