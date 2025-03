Die Gemütlichkeit des Auenlandes: Neue Details zu Tales of the Shire enthüllt

Mit „Tales of the Shire“ bringt Weta Workshop eine Lebenssimulation, die Spieler tief in die beschauliche Welt der Hobbits eintauchen lässt. Ein frischer Gameplay-Trailer gibt nun genauere Einblicke in das Spielgeschehen und stellt verschiedene Aktivitäten vor, die den Alltag in dieser liebevoll gestalteten Welt bestimmen.

Laut Creative Director Stephen Lambert liegt der Fokus des Spiels auf Gemeinschaft und Entspannung. Spieler können sich in friedlichen Aktivitäten wie Gärtnern, Angeln oder Kochen verlieren. Sogar Erkundungstouren vom Wasser aus sind möglich, um versteckte Lichtungen und geheime Orte zu entdecken. Lambert beschreibt das Spiel als eine Einladung, den stressigen Alltag hinter sich zu lassen und in die Gelassenheit des Auenlandes einzutauchen.

Beziehungen und gemeinsame Mahlzeiten

Ein zentraler Aspekt von „Tales of the Shire“ ist der Aufbau von Beziehungen. Charaktere interagieren auf vielfältige Weise miteinander, wodurch sich nicht nur die Spielmechaniken, sondern auch die erzählten Geschichten weiterentwickeln. Lambert betont, dass jede Interaktion dazu beiträgt, die Welt lebendiger und authentischer zu gestalten.

Ein besonderer Bestandteil des Spiels sind die gemeinsamen Mahlzeiten. Doch bevor es ans Schlemmen geht, steht eine Menge Arbeit an: Neue Rezepte müssen gefunden, Zutaten angebaut oder auf dem Markt besorgt werden. Fischfang und Sammeln gehören ebenfalls dazu. Das Kochen selbst ist ein eigener Mechanismus, bei dem es auf Details ankommt. Die richtige Menge an Gewürzen, das Umrühren zur passenden Zeit – all das beeinflusst den Geschmack des Gerichts. Trifft das Essen den Geschmack eines Gastes, vertieft sich die Beziehung zu ihm.

Gestaltungsfreiheit im eigenen Hobbit-Smial

Auch die Gestaltung des eigenen Hobbit-Heims kommt nicht zu kurz. Spieler haben weitreichende Freiheiten, um ihr Smial nach den eigenen Wünschen einzurichten – inklusive der Anpassung der charakteristischen runden Architektur. Weitere Details zum Gameplay hat der offizielle PlayStation Blog für euch.

„Tales of the Shire“ erscheint am 29. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch. Wer schon immer davon geträumt hat, das einfache, aber erfüllende Leben eines Hobbits zu führen, kann sich also bald in dieses charmante Abenteuer stürzen.