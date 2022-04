Die Killzone-Serie von Guerilla Games sei ‚tot‘, sagen Insider

Wer noch Hoffnung darauf hat, dass die Killzone-Serie von Guerilla Games irgendwann fortgesetzt wird, wird in diesem Punkt womöglich enttäuscht. Intern wird die Serie wohl schon als ‚tot‚ abgeschrieben.

Entwickler Guerilla Games widmet sich seit Jahren ihrem neuen Franchise Horizon, das die Killzone-Serie im Jahr 2017 abgelöst hat. Davor erschien mit Killzone Shadowfall der letzte Ableger für Konsolen, der mit einer durchschnittlichen Wertung von 73 wohl nicht ganz die Erwartungen von Sony erfüllen konnte. Womöglich mit ein Grund, warum dies das Aus für die Serie bedeutete.

Davon gehen jedenfalls Insider aus, die auf Twitter über mögliche und aktuelle Projekte bei Sony plaudern, die derzeit in den PlayStation Studios entstehen sollen. Killzone befindet sich demnach jedoch nicht mehr auf absehbare Zeit darunter. Der Fokus von Sony liegt derzeit wohl klar auf dem Horizon-Franchise.

Killzone



It’s dead. — Oops Leaks (@oopsleaks) April 7, 2022

Shooter nicht ganz abgeschrieben

Gänzlich abgeschrieben hat Guerilla Games das Genre nach dieser Einschätzung jedoch auch nicht. So könnte das Studio an einer Art Hero-Shooter mit dem Fokus auf eSport arbeiten, wo sich Sony ebenfalls verstärkt engagiert. Möglicherweise steht hier das seit längerem vermutete Reboot der SOCOM-Serie an, während andere wiederum behaupten, der Titel könnte auch im Horizon-Universum spielen. Bislang ist das jedoch alles unbestätigt.

Weitere Projekte, die derzeit in den PlayStation Studios entstehen sollen, sind Project Propaganda, das Reboot zu Syphon Filter bei Sony Bend; der dritte Teil von Horizon bei Guerilla Games, plus eine Erweiterung, sowie ein weiteres Stand-Alone Game, das an Monster Hunter angelehnt sein soll.

Und abschließend wird noch einmal auf die Projekte bei Naughty Dog hingewiesen, einschließlich dem Online-Part von The Last of Us: Part II, dem möglichen Battle Royale-Konzept, dem Remake des ersten Teils, sowie natürlich The Last of Us: Part III.

All diese Infos sind jedoch unbestätigt, so dass hier die Zeit zeigen wird, was davon tatsächlich eintrifft und was nicht.