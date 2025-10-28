Die Matrix, die nie war: Wie Konami Kojimas Traumprojekt verhinderte

Es klingt fast zu absurd, um wahr zu sein: The Matrix hätte ein Spiel von Hideo Kojima werden können. Ja, dem Kojima – dem Visionär hinter Metal Gear Solid und Death Stranding. Doch laut einem ehemaligen Konami-Manager machte der Publisher dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung.

Christopher Bergstresser, zwischen 1996 und 2002 Senior Vice President bei Konami, erzählte in einem aktuellen Interview, dass die Wachowskis nach der japanischen Premiere des ersten Matrix-Films direkt bei Kojima anklopften. Begeistert von seinem cineastischen Stil wollten sie, dass er die Welt der Matrix spielerisch zum Leben erweckt. Das Treffen fand tatsächlich statt, im Konami-Hauptquartier, gemeinsam mit Kojima, Aki Saito und CEO Kazumi Kitaue.

„Can you do that?“ – „No.“

Was dann geschah, ist laut Bergstresser eine jener Geschichten, die in die Gaming-Annalen gehören. Die Wachowskis baten Kojima persönlich, das Spiel zu machen. Ihr Vorschlag wurde übersetzt, und Konami-Chef Kitaue antwortete schlicht mit einem „Nein“. Kein Zögern, keine Verhandlung. Kojima war offenbar begeistert, durfte aber nicht.

Ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter bestätigte, dass Kojima das Thema später noch einmal aufbringen wollte, aber ohne Erfolg. Der Deal platzte, und mit ihm womöglich eine der größten verpassten Chancen der Branche. Stattdessen erschienen Enter the Matrix (2003) und The Matrix Online (2005) – beide solide, aber weit entfernt von dem, was ein Kojima daraus gemacht hätte.

Was hätte sein können

Wer Kojimas Stil kennt, weiß, wie perfekt er zu The Matrix gepasst hätte. Philosophische Themen, Identitätsfragen, Technik als Spiegel der Menschheit, das ist sein Terrain. Man stelle sich nur vor: eine postmoderne Mischung aus Metal Gear Solid 2 und The Matrix, mit einer Geschichte, die Realität und Fiktion noch weiter verwischt hätte.

Doch Konami hatte Ende der 90er andere Prioritäten. Der Publisher war konservativ, risikoscheu, und offenbar nicht bereit, ein US-Filmprojekt in Japan entwickeln zu lassen.

Es bleibt eine dieser legendären Was-wäre-wenn-Geschichten. Ein Kojima-Matrix-Spiel hätte das Medium möglicherweise nachhaltig geprägt – erzählerisch, technisch und philosophisch. Stattdessen bleibt nur die Erkenntnis: Manchmal scheitern selbst die besten Ideen an einer einzigen Entscheidung. Und in diesem Fall war es das wohl kälteste „Nein“ der Videospielgeschichte.