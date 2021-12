Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5-Erlebnis jetzt verfügbar

Dem kürzlichen Leak folgt heute überraschend die Veröffentlichung vom Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5-Erlebnis im PlayStation Store.

Mit dieser Erfahrung bekommt man einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden Kinofilm, der vollständig mit der Unreal Engine 5 realisiert wurde.

Zur Anwendung selbst schreibt man:

„Mache dich bereit für einen Blick in die Zukunft des interaktiven Storytellings und Entertainments mit der UE5 – erlebe eine kostenlose, bahnbrechende und cineastische Echtzeit-Tech-Demo. Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5-Erlebnis“ wurde von Mitgliedern des Teams des Originalfilms, darunter Lana Wachowski, in Zusammenarbeit mit Epic Games und weiteren Partnern entwickelt und ist ein rasantes Abenteuer – mit Auftritten von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss – im Universum der Matrix, in der die Grenzen der Realität nie deutlich sind.