Hardware ist nur noch die Plastikschale für das eigentliche Produkt. Wer glaubt, beim Kauf einer PlayStation 5 oder der kommenden PS6 eine Spielkonsole erworben zu haben, erliegt einem nostalgischen Irrtum.

Sony vertreibt keine Hardware-Zyklen mehr, Sony betreibt Verwaltung von Konsumentenbiografien. Das jüngste G&NS Small Meeting von Sony legte die künftige Strategie schonungslos offen. Sie zeigt eine Industrie, die das klassische Gaming hinter sich gelassen hat, um die absolute Gewinnmaximierung im digitalen Ökosystem zu etablieren.

Die Konsole als bloßes Eintrittsticket

Die PlayStation ist funktional entkernt. Das Management formuliert es unmissverständlich: „Der Wert unseres selbst entwickelten Geräts liegt in der Erfahrung, nicht in der Hardware selbst.“ Das Gerät verkommt damit zum bloßen Zugangspunkt, zur physischen Schleuse in eine geschlossene Verwertungskette. Früher bauten Ingenieure Maschinen, um die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Heute kalkulieren Ökonomen die Einstiegshürde für den Endverbraucher. Die Konsole ist das Lockmittel. Der Gewinn entsteht im Abonnement.

Dieser Wandel verschiebt die Prioritäten auf Chefetagen-Ebene radikal. Es geht nicht mehr darum, neue Käuferschichten zu erschließen. Es geht darum, die bestehenden User intensiver zu nutzen. „Wir konzentrieren uns nicht ausschließlich auf das Wachstum der monatlich aktiven Nutzer (MAU) als unseren einzigen KPI.“, lässt Sony trocken verlauten. Masse ist zweitrangig. Qualität der Ausbeutung ist die neue Devise. Der Wert jedes einzelnen Nutzers muss über Jahre hinweg künstlich gesteigert werden. Bestandsverwaltung schlägt Neukundengewinnung.

Die Profitmaschine hinter der PlayStation-Paywall

Das Fundament dieser Strategie steht längst. „PlayStation Plus ist nach wie vor ein wichtiger Motor für die Rentabilität.“ Dieser Satz im Q&A ist die Bestätigung einer Entwicklung, die Puristen seit Jahren schmerzhaft miterleben. Das Abonnement ist kein optionaler Service für Zusatzinhalte, sondern das finanzielle Rückgrat des Konzerns. Rund 40 Prozent der Kunden stecken bereits in den teuren Extra- und Premium-Tarifen. Sie zahlen monatlich für das Privileg, ihre bereits gekauften Spiele überhaupt im vollen Umfang nutzen zu dürfen.

Gleichzeitig verlagert sich das Vokabular der Führungsetage weg von kreativen Inhalten hin zu rein technokratischen Parametern. Lifetime Value und Recurring Revenue dominieren die Berichte. Die Spiele selbst mutieren in dieser Logik zu reinen Beschäftigungstherapien, die den Nutzer im System halten sollen. Künstliche Intelligenz dient folgerichtig nicht der kreativen Entfaltung der Studios, sondern der Skalierung und Plattformkontrolle im PlayStation Store. Effizienz schlägt Originalität.

Es ist das genialste Verbrechen der modernen Gaming-Industrie. Sony hat ein digitales Gehege gebaut, aus dem der Spieler nicht mehr entkommen kann. Wer die Plattform verlässt, verliert nicht nur seine über Jahre teuer zusammengekaufte Spielebibliothek, sondern kappt auch das soziale Nervensystem zu seinen Freunden. Diese emotionale und finanzielle Geiselhaft ist als Geschäftsmodell schlicht brillant – für den Kunden bedeutet es das Ende der digitalen Selbstbestimmung.

Sony hat die klassische PlayStation längst beeerdigt

Sony hat das klassische Konsolengeschäft beerdigt, ohne dass es die breite Masse gemerkt hat. Die PlayStation 5 ist kein eigenständiges Produkt mehr, sondern eine Abo-Box mit HDMI-Anschluss. Die PS6 wird es ihr nachmachen. Noch diskreter, noch effizienter, und alles mit KI durchoptimiert, damit auch ja kein Penny liegengelassen wird.

Der Spieler kauft keine Hardware, er mietet das Recht auf digitale Teilhabe. Das ist kalkuliert, das ist profitabel – aber es ist auch das Ende einer Ära, in der das Spiel auf der Disc das Maß aller Dinge war. Willkommen in der Dauerschleife der Userverwaltung.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.