Die PlayStation Plus-Spiele für März – Bioware wirft brandaktuelles RPG in den Ring

Der März bringt frischen Wind in eure Spielesammlung! PlayStation Plus-Mitglieder dürfen sich auf eine Mischung aus epischen Schlachten, nostalgischen Abenteuer und einem guten Schuss Humor freuen. Ab dem 4. März habt ihr die Chance, euch in die Welten von Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate und Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection zu stürzen.

Dragon Age: The Veilguard – Werdet zum Anführer der Veilguard

In diesem nicht ganz unumstrittenen Rollenspiel von BioWare werdet ihr zum Rook, dem neuesten Helden von Dragon Age. Die Welt von Thedas steht vor einer dunklen Bedrohung, als zwei korrupte Götter die Freiheit erlangen. Ihr werdet der Anführer einer Gruppe von sieben Gefährten, die allesamt ihre eigenen Geschichten und Fähigkeiten haben.

Entscheidet, wie ihr spielen wollt – wollt ihr ein brutaler Krieger oder ein magischer Stratege sein? Wie auch immer, ihr werdet kämpfen, führen und das Schicksal dieser von Chaos erschütterten Welt in die Hand nehmen. Eine fesselnde Geschichte, interessante Entscheidungen und epische Schlachten erwarten euch!

Sonic Colors: Ultimate – Ein rasantes Abenteuer für alle Geschwindigkeitsfans

Sonic hat wieder einmal die Geschwindigkeit auf seiner Seite, und diesmal geht es noch schneller. Sonic Colors: Ultimate katapultiert euch in ein intergalaktisches Vergnügungspark-Abenteuer, das vom fiesen Dr. Eggman errichtet wurde. Doch der Park ist nicht nur ein Ort der Freude – er steckt voller gefährdeter Alienwesen, den „Wisps“, die Sonic befreien muss.

Rasante 2D- und 3D-Levels warten darauf, von euch gemeistert zu werden, während ihr euch mit den Kräften der Wisps einen Weg durch sechs einzigartige Welten bahnt. Das Spiel kommt mit hochskalierter Grafik und einem erweiterten Gameplay, das alte Fans und neue Spieler gleichermaßen begeistern wird.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – Nostalgie pur für Fans der grünen Helden

Es wird Zeit, den Nunchaku zu schwingen und in die Vergangenheit einzutauchen! Die Cowabunga Collection vereint 13 der besten TMNT-Spiele aus den 80er und 90er Jahren. Diese Sammlung enthält alles von den klassischen Arcade-Spielen bis hin zu Konsolen-Titeln, die ihr entweder allein oder im lokalen Multiplayer genießen könnt.

Neu in dieser Sammlung sind moderne Verbesserungen wie Online-Multiplayer für ausgewählte Spiele, das Zurückspulen von Spielfortschritten und eine Vielzahl an historischen Medieninhalten. Wenn ihr also ein echtes Retro-Feeling erleben wollt, ohne auf moderne Features verzichten zu müssen, dann ist dieses Paket ein absolutes Muss!

Letzte Chance: Februar-Spiele nicht verpassen!

Bevor ihr euch in den neuen März-Spielen verliert, vergesst nicht, die Titel vom Februar abzuholen. Bis zum 3. März könnt ihr noch Payday 3, High on Life und Pac-Man World Re-Pac zu eurem PlayStation Plus-Konto hinzufügen. Holt sie euch, solange ihr noch könnt!

Vom heldenhaften RPG über rasante Action bis hin zu klassischem Retro-Charme – der März wird vielleicht ein unvergesslicher Monat für PlayStation Plus-Mitglieder.