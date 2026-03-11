Die PlayStation-Steuer: Steht Sonys digitales Imperium vor dem Fall?

80 EUR für eine digitale Lizenz, während die gepresste Disc für 60 EUR im Regal verstaubt. Wer dieses Paradoxon im PlayStation Store betrachtet, sieht keinen fairen Marktpreis – er sieht eine Kapitulationserklärung des gesunden Menschenverstands. Während der physische Handel trotz Logistik, Presswerk und Händlermarge unter dem Druck des Wettbewerbs einknickt, hält Sony die digitale Preismauer starr auf Anschlag.

Es ist die ultimative Bequemlichkeits-Maut: Wer den Komfort des Klicks will, zahlt die Zeche für ein Monopol, das keine Alternativen duldet. Ein Londoner Gericht soll diesem Treiben jetzt ein Ende bereiten – mit weitreichenden Folgen für Sony, für uns und einer potenziell noch größeren Neiddebatte.

Das Paradoxon der Plastikscheibe

Es ist die logische Bankrotterklärung der digitalen Distribution. Eine Blu-ray muss produziert, verpackt und per LKW quer durch Europa gekarrt werden – und unterliegt trotzdem dem gesunden Wettbewerb des freien Marktes. Das Resultat: sinkende Preise.

Im PlayStation Store hingegen fallen diese Kosten weg. Keine Logistik, kein Plastik, keine Zwischenhändler. Heruntergebrochen nur ein bisschen Serverinfrastruktur und Strom. Und was macht Sony? Sie schlagen voll drauf. Dass der rein digitale Vertrieb teurer ist als das physische Produkt, ist rational nicht mehr zu vermitteln. Es ist eine Maut, die Sony erhebt, weil sie wissen, dass die Digital-Only-Besitzer der PS5 keine andere Wahl haben. Der „gefangene Kunde“ ist hier kein juristisches Schlagwort, sondern Geschäftsmodell.

Fairerweise muss man sagen: Sony ist nicht allein. Apple, Google und sogar Valve verlangen ihre 30 % „Plattform-Steuer“. Doch während Valve mit Steam einen Sale nach dem anderen feuert, steht Sony deshalb im Fokus, weil sie die Daumenschrauben aktiv angezogen haben.

Die „Sale“-Beruhigungspille

Erinnert ihr euch? Früher konnte man Download-Codes für Spiele bei Amazon oder im Einzelhandel kaufen. Sony hat das unterbunden. Sie haben den digitalen Zaun eigenhändig hochgezogen, um jeden Cent der Marge selbst einzustreichen. Das ist der entscheidende Unterschied zur Konkurrenz und der Grund, warum die Londoner Richter jetzt so genau hinschauen.

Selbstverständlich wird Sony im Prozess auf die ‚Days of Play‘ oder die obligatorischen Sales verweisen. Doch machen wir uns nichts vor: Das ist kein Wettbewerb, das ist digitale Schmerztherapie. Einmal im Quartal gewährt uns der Lehnsherr einen gnädigen Rabatt auf Titel, die im freien Handel längst verramscht werden – Brot und Spiele für eine Community, die den Bezug zum Marktwert längst verloren hat. Ein Sale im PlayStation Store ist kein Marktereignis, sondern ein Gnadenakt. Sony entscheidet, wann du was günstig bekommst. Das hat mit einem freien Markt nichts zu tun, sondern ist reine Psychologie, um die Wogen der Kritik zu glätten.

Der UK-Präzedenzfall: Ein Pulverfass für die globale Community

Sollte Sony in London tatsächlich unterliegen, droht der Gaming-Welt eine bizarre Zweiklassengesellschaft. Rechtlich binden die Urteile des Competition Appeal Tribunal den Konzern zunächst nur im Vereinigten Königreich. Während britische Spieler durch gerichtlich erzwungene Store-Öffnungen von sinkenden Preisen profitieren, könnte der Rest der Welt – inklusive Deutschland – die Zeche zahlen.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Konzerne Verluste in einem Markt durch Preisanpassungen in anderen Regionen querfinanzieren. Wir stünden vor einer massiven Neiddebatte: Warum zahlt der Londoner für sein digitales God of War dank Wettbewerb nur 50 Pfund, während in Berlin weiterhin die „79,99-Euro-Mauer“ steht? Ein Sieg für die Briten könnte also ironischerweise der Startschuss für eine weltweite PS5-Preiserhöhung sein, um die wegbrechenden Store-Margen aufzufangen.

Der Preis der Freiheit

Wir müssen uns fragen: Wollen wir die subventionierte 500-Euro-Konsole, die uns über Jahre im Store immer mehr abverlangt? Oder sind wir bereit, wie bei der Xbox Helix, die spekulierten 1.200 € auf den Tisch zu legen, um danach die Freiheit von Steam-Preisen zu genießen?

Die Verhandlungen in London sind mehr als ein juristisches Geplänkel um Rückzahlungen – sie sind die Autopsie eines Geschäftsmodells mit monopolistischen Tendenzen. Wer das Wort ‚Abzocke‘ in den Mund nimmt, sollte jedoch den Blick in den Spiegel wagen: Wir haben jahrelang die subventionierte Hardware genossen und die Zeche bereitwillig an der digitalen Kasse beglichen.

Wenn die Mauer des PlayStation-Monopols nun fällt, endet das Zeitalter der billigen Konsole für die Masse. Am Ende bleibt die bittere Wahl zwischen dem goldenen Käfig der 80-Euro-Lizenzen und der 1.200-Euro-Freiheit einer Xbox Helix. Die Klage ist der Weckruf, aber das Aufwachen wird für uns alle verdammt teuer.

Hinweis: Dieser Kommentar spiegelt die persönliche Analyse des Autors wider. Widerspruch ist hier nicht nur erlaubt, sondern das Ziel der Debatte.