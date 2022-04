Die PS Vita wurde von Sony vernachlässigt, so der Ex-PlayStation Boss

Offensichtlich hat man hier zu schnell aufgegeben oder der Erfolg der PS Vita stellte sich nicht so schnell ein, wie erhofft. Auch vor dem Hintergrund, dass sich der Mobile-Markt erheblich schneller entwickelt hat und man bei Sony glaubte, dass es keine dedizierte Gaming-Hardware in dem Bereich mehr braucht.

„Es gab sicherlich Technologien, die ich für gut hielt, aber einfach nicht das Maß an Unterstützung hatten, das sie brauchten“, so Tretton. „Man entwickelt also neue Technologien, um sie der Industrie und den Verbrauchern vorzustellen. Aber hat man das Marketingbudget, um die Botschaft wirklich zu verbreiten? Hat man das Geld für die Entwicklerunterstützung, um sie dazu zu bewegen, Spiele zu entwickeln, und um diese Initiative zu unterstützen?“

