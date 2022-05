Die PS4 generiert noch zu viel Umsatz, um sie hinter sich zu lassen

Lieber früher als später würde Sony die PS4 Generation hinter sich lassen, wären da nicht einige Probleme, die genau das derzeit unmöglich machen. Das geht aus einem aktuellen Finanzbericht hervor.

So generiert die PS4 für Sony noch immer den größeren Umsatz, ebenso ist PlayStation Plus hier deutlich stärker vertreten, obwohl das Interesse an der PS5 deutlich höher ist, als es damals bei der PS4 zum gleichen Zeitpunkt der Fall war. Das zeigt die nachfolgende Grafik. Dem entgegen stehen mehr Spielstunden und Transaktionen auf PS5, die Sony mehr denn je dazu ermutigen dürften, die PS5 aggressiv zu pushen.

In Zahlen bedeutet dies, dass Sony auf der PS4 noch immer 65 Prozent des Umsatzes von PlayStation generiert. 69 Prozent aller PlayStation Plus-Spieler sind ebenfalls noch auf der PS4 vertreten, was es aus geschäftlicher Sicht nicht rechtfertigt, die Last-Gen Konsolen einfach hinter sich zu lassen.

Die PlayStation 4 mag zwar eine beliebte Konsole sein, nicht wenige würden dennoch sofort auf eine PS5 wechseln. Das Problem: die Verfügbarkeit ist bekanntlich sehr schwierig und wird sich erst in den kommenden Monaten etwas entspannen. Kritisch bleibt es laut AMD und Intel mindestens aber noch bis 2024.

PS4 wird wohl länger unterstützt

Für PlayStation 4 User sind das aber auch gute Nachrichten, die vermutlich viel länger mit neuen Spielen ausgestattet werden, als anfänglich geplant. Aktuell rechnet Sony noch bis 2025 damit, dass PS4 Spiele produziert und veröffentlicht werden. Auffällig ist derzeit aber auch, dass immer mehr Last-Gen Projekte gestrichen werden, so zuletzt zum Beispiel Gotham Knights oder Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Bis zum Ende des Geschäftsjahres im März 2023 plant man jedenfalls rund 34 Millionen PS5 Konsolen weltweit ausgeliefert zu haben. Unklar ist, ob man damit die Nachfrage auch decken kann, denn wie die Grafik oben ebenfalls zeigt, ist die Durchverkaufsrate der PS5 wesentlich höher als noch bei der PS4 zum gleichen Zeitpunkt damals.