Die PS5 und Xbox Series X haben ihren Zenit endgültig überschritten

Interessant bleibt dabei die Performance im Vergleich zu den Vorgängerkonsolen. Laut Piscatella liegt die PS5 in den USA nach 38 Monaten um 6 % vor der PS4, während die Xbox Series X/S um 13 % hinter der Xbox One zurückbleibt. Dies zeigt, dass Sony trotz des Rückgangs nach wie vor führend ist, während Microsoft größere Herausforderungen bewältigen muss.

What do you think?