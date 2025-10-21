Die PS5 war das letzte echte Grafik-Wunder, deutet Shuhei Yoshida an

Wenn selbst jemand wie Shuhei Yoshida – Ex-Chef von PlayStation Indies und langjähriges Sony-Urgestein – sagt, dass er kaum noch Unterschiede zwischen Raytracing und Nicht-Raytracing erkennt, dann steckt mehr dahinter als nur Bescheidenheit.
In einem aktuellen Podcast-Interview spricht Yoshida offen über das, was viele in der Branche längst denken, aber kaum aussprechen: Die technische Entwicklung der Konsolen hat einen Punkt erreicht, an dem „mehr Grafikleistung“ kaum noch als Verkaufsargument taugt.
„Graphics [have] almost hit the level that even I cannot tell the difference,“ sagt Yoshida, und schiebt nach „Clearly they just cannot do the same thing they have been doing, [which] is increasing the graphics power and providing high-end experiences.“ Mit anderen Worten: Die alte Erfolgsformel „mehr Pixel, mehr Power“ funktioniert nicht mehr.
Diese Einschätzung ist kein Einzelfall. Auch andere Sony-Veteranen wie Shawn Layden oder Mark Cerny haben in letzter Zeit ähnliche Worte gefunden. Layden fragte provokant, „wie viele von uns wirklich den Unterschied zwischen 90 und 120 FPS erkennen?“ Cerny wiederum glaubt, dass der aktuelle Ansatz bei Raytracing und Beleuchtung schlicht ausgereizt ist.
Die PS5 als Wendepunkt
Für Yoshida ist die PlayStation 5 dabei nicht das Ende, sondern das Ergebnis eines Entwicklungssprungs, der in dieser Form wohl einzigartig bleibt. Der größte Fortschritt sei laut ihm nicht die GPU oder CPU, sondern die Einführung der SSD, ein unscheinbares Bauteil, das das Spielgefühl fundamental verändert habe.
„I think PS5 is amazing system in terms of quality of experience. I think the adoption of SSD was like an almost miracle,“ sagt Yoshida. Und er geht noch weiter: „PS5 and SSD has made almost every game a better game.“
Diese Aussage trifft den Kern: Während frühere Konsolen-Generationen durch sichtbare grafische Quantensprünge geprägt waren, liegt der Fortschritt heute im Unsichtbaren – in Ladezeiten, Reaktionsgeschwindigkeit, Datenfluss. Spiele fühlen sich flüssiger und unmittelbarer an, auch wenn sie auf den ersten Blick kaum spektakulärer aussehen.
Und was kommt danach?
Genau diese Frage ist die spannende: Wenn die reine Technik an ihr Limit stößt, muss Innovation woanders herkommen. Yoshida deutet es zwischen den Zeilen an, etwa durch kreative Gameplay-Ideen, Indie-Projekte oder neue Plattform-Formate wie VR. Sony könne es sich langfristig nicht leisten, einfach nur mit „mehr Grafik“ zu argumentieren.
Für eine mögliche PS6 heißt das: Weniger Teraflops, mehr Erlebnis. Vielleicht wird es um neue Eingabeformen, KI-basierte Interaktionen oder Cloud-Funktionen gehen, aber nicht mehr um Raytracing als Heilsversprechen.
Yoshidas Worte sind damit mehr als nur nostalgisches Branchengeplauder. Sie sind eine Art Reality Check, sowohl für Sony als auch für alle, die glauben, Grafik allein könne noch Begeisterung erzeugen. Denn wenn selbst der ehemalige PlayStation-Mann sagt, er könne kaum noch Unterschiede erkennen, dann ist klar: Das nächste Level muss anders aussehen.
Die Grafik hat noch lange nicht sein Limit erreicht.
die ps5 war und ist schon kein grafikwunder.. eher eine ps4 pro 2.0
von der ps3 zur ps4 war schon enttäuschend, von der ps4 zur ps5 war ein witz
es wird sich ja aber auch keine mühe meher gegeben. demons souls und ratchet & clank sind die einzigen interessanten spiele, die mal zeigen, was die ps5 so kann und die sich nach dem anfühlen, was ICH unter einem playstation spiel verstehe. der rest ist aufgwärmte suppe, der nachfolger zu god of war, der nachfolger zu horizon, remake vom remaster vom original von last of us… spider man 2… alles die selbe suppe in aufgwärmt.
und alles *sorry* keine beeindruckenden spiele. weder von der präsentation, noch vom gameplay her. alles rumrenn, rumdödel spiele ohne tiefgang, ohne interessante welten. halt spiele, die auch eine serie sein könnten.
DAMALS hat sony mal spiele gemacht, die wie filme waren.
ich möchte ein NICHT open world resistance mit bomben ps5 grafik, ich möchte ein infamous mit einer richtig geilen open world und abgefahrenden superkräften, ich möchte ein NICHT open world killzone mit knaller optik.
einfach spiele die einen so abholen wie damals resistance, killzone 2 und 3, die infamous teile, the order, siren etc… spiele mit eigener identität, mit eigener story die sich nicht nur darauf konzentrieren, wer mit wem stress hat, die keine kaputten charaktere in den mittelpunkt rücken und mit der kamera so nah ran gehen, dass ich angst habe, den mundgeruch von kratos zu riechen. spiele die mal wieder was zu erzählen haben, wo die welt und die eigentliche handlung im mitteltpunkt steht und nicht der kaputte, arme, gebrochene hauptcharakter…
sony war mal grandios… jetzt ist alles last of us 1.5…
die ps6 wird wahrscheinlich ein noch größerer witz als die ps5 und die kann man sich dann mal locker ganz oder mindestens mehrere jahr lang sparen, denn sie werden GENAU SO weitermachen