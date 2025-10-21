Die PS5 war das letzte echte Grafik-Wunder, deutet Shuhei Yoshida an

Wenn selbst jemand wie Shuhei Yoshida – Ex-Chef von PlayStation Indies und langjähriges Sony-Urgestein – sagt, dass er kaum noch Unterschiede zwischen Raytracing und Nicht-Raytracing erkennt, dann steckt mehr dahinter als nur Bescheidenheit.

In einem aktuellen Podcast-Interview spricht Yoshida offen über das, was viele in der Branche längst denken, aber kaum aussprechen: Die technische Entwicklung der Konsolen hat einen Punkt erreicht, an dem „mehr Grafikleistung“ kaum noch als Verkaufsargument taugt.

„Graphics [have] almost hit the level that even I cannot tell the difference,“ sagt Yoshida, und schiebt nach „Clearly they just cannot do the same thing they have been doing, [which] is increasing the graphics power and providing high-end experiences.“ Mit anderen Worten: Die alte Erfolgsformel „mehr Pixel, mehr Power“ funktioniert nicht mehr.

Diese Einschätzung ist kein Einzelfall. Auch andere Sony-Veteranen wie Shawn Layden oder Mark Cerny haben in letzter Zeit ähnliche Worte gefunden. Layden fragte provokant, „wie viele von uns wirklich den Unterschied zwischen 90 und 120 FPS erkennen?“ Cerny wiederum glaubt, dass der aktuelle Ansatz bei Raytracing und Beleuchtung schlicht ausgereizt ist.

Die PS5 als Wendepunkt

Für Yoshida ist die PlayStation 5 dabei nicht das Ende, sondern das Ergebnis eines Entwicklungssprungs, der in dieser Form wohl einzigartig bleibt. Der größte Fortschritt sei laut ihm nicht die GPU oder CPU, sondern die Einführung der SSD, ein unscheinbares Bauteil, das das Spielgefühl fundamental verändert habe.

„I think PS5 is amazing system in terms of quality of experience. I think the adoption of SSD was like an almost miracle,“ sagt Yoshida. Und er geht noch weiter: „PS5 and SSD has made almost every game a better game.“

Diese Aussage trifft den Kern: Während frühere Konsolen-Generationen durch sichtbare grafische Quantensprünge geprägt waren, liegt der Fortschritt heute im Unsichtbaren – in Ladezeiten, Reaktionsgeschwindigkeit, Datenfluss. Spiele fühlen sich flüssiger und unmittelbarer an, auch wenn sie auf den ersten Blick kaum spektakulärer aussehen.

Und was kommt danach?

Genau diese Frage ist die spannende: Wenn die reine Technik an ihr Limit stößt, muss Innovation woanders herkommen. Yoshida deutet es zwischen den Zeilen an, etwa durch kreative Gameplay-Ideen, Indie-Projekte oder neue Plattform-Formate wie VR. Sony könne es sich langfristig nicht leisten, einfach nur mit „mehr Grafik“ zu argumentieren.

Für eine mögliche PS6 heißt das: Weniger Teraflops, mehr Erlebnis. Vielleicht wird es um neue Eingabeformen, KI-basierte Interaktionen oder Cloud-Funktionen gehen, aber nicht mehr um Raytracing als Heilsversprechen.

Yoshidas Worte sind damit mehr als nur nostalgisches Branchengeplauder. Sie sind eine Art Reality Check, sowohl für Sony als auch für alle, die glauben, Grafik allein könne noch Begeisterung erzeugen. Denn wenn selbst der ehemalige PlayStation-Mann sagt, er könne kaum noch Unterschiede erkennen, dann ist klar: Das nächste Level muss anders aussehen.