Die PS6 soll massives Raytracing und locker 4K bei 120 fps liefern – Bericht

Der Leaker Moore’s Law is Dead liefert erneut technische Eckdaten zur PS6, deren Performance ein jahrelanges Versprechen einlösen soll. Im Zentrum stehen eine vervielfachte Raytracing-Leistung und die konsequente Ausrichtung auf natives oder KI-gestütztes 4K bei 120 FPS.

Hardware-Spezifikationen und GPU-Leistung

Die unter dem Codenamen „Orion“ geführte PlayStation 6 soll auf einer RDNA 5 GPU basieren, wie mehrfach berichtet. Die technischen Daten belaufen sich laut Quelle auf 52 bis 54 Compute Units (CUs), die mit Taktraten zwischen 2 und 3,6 GHz arbeiten. Daraus ergibt sich eine theoretische Rechenleistung von etwa 34 bis 40 TFLOPS. Im Vergleich zur aktuellen PlayStation 5 entspricht dies einer Steigerung der Rasterisierungsleistung um den Faktor 2,5 bis 3. Gegenüber der PS5 Pro wird ein Zuwachs um 50 bis 100 Prozent erwartet.

Ein signifikanter Sprung zeichnet sich bei der Berechnung von Lichteffekten ab. Die Raytracing-Performance der PS6 soll das Sechs- bis Zwölffache der Basis-PS5 erreichen. Ein Wert, der in den vergangenen Monaten immer wieder genannt wurde. Im Vergleich zur PS5 Pro wird von einer Verdreifachung bis Versechsfachung der RT-Leistung ausgegangen. Ziel dieser Hardware-Potenz ist die vollständige Sättigung von 4K-Displays bei 120 Hz, wobei auch Path Tracing mittels KI-Upscaling eine zentrale Rolle spielen soll.

Zeitplan und Marktstrategie

Trotz Berichten über eine angespannte Lage am Speichermarkt wird eine Verschiebung der Konsole in das Jahr 2029 als unwahrscheinlich eingestuft. Bestehende Verträge mit TSMC deuten darauf hin, dass die Massenproduktion der PS6 bereits im zweiten Quartal 2027 anlaufen könnte. Kurzzeitige Preissteigerungen oder begrenzte Verfügbarkeiten zum Launch werden jedoch nicht ausgeschlossen. Damit würde sich Sony dem Wunsch vieler Spieler entgegenstellen, die nächste Generation deutlich später zu starten.

Sony scheint den Fokus klar auf stabilere 4K-Bildraten zu legen, da der 8K-Sektor derzeit keine marktrelevante Rolle spielt und aus mehreren Richtungen für unnötig und unwirtschaftlich angesehen wird. In diesem Zusammenhang wird zudem erwartet, dass das Studio Nixxes verstärkt für Path-Traced-Remaster eingesetzt wird.

Die geleakten Daten markieren eindeutig den Abschied von 8K-Ambitionen zugunsten einer stabilen 4K-Infrastruktur bei 120 FPS. Die Architekturwechsel auf RDNA 5 und Zen 6 versprechen vor allem beim Raytracing einen Generationssprung, der über das übliche Maß hinausgeht, sofern diese Daten auch nur ansatzweise stimmen sollten. Mit einem Produktionsstart ab Mitte 2027 rückt zudem ein Release im Zeitfenster 2027/2028 in den Bereich des Möglichen.